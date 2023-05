Nå er det bestemt: Bybanen skal gå foran Bryggen.

Etter år med kamper og omkamper, vedtok bystyret at Bybanen til Åsane skal gå foran Bryggen.

Byutviklingsbyråd Ingrid Fjeldstad (V) gir tidligere byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) en klem etter at bystyret har vedtatt at Bybanen skal gå over Bryggen.

Den foreløpig siste akten i dramaet om Bybanen fikk en helt spesiell opptakt. Før bystyremøtet startet hadde knappe 200 demonstranter møtt opp på Vågsallmenningen.

Flere av dem bar skilt med påskriften «Nei! til Bybane over Bryggen» og «Ta Saltimporttomten ut av bybaneplanen».

Mangeårig Rødt-politiker Torstein Dahle holdt appell. Han dundret løs mot dem som styrer byen og varslet nye omkamper.

Rødt-politiker Torstein Dahle talte på vegne av foreningen Bergen sentrum 2025 før bystyremøtet onsdag.

Ingen utsettelse

Inne i bystyresalen, bare et lite steinkast unna, fortsatte kampen noe senere. Cesilie Tveit, gruppeleder i Folkets parti, startet med å be om at saken ble utsatt. Hun viste blant annet til et oppslag i BT om hvordan tunnelforslaget ble vraket for halvannet år siden.

Forslaget ble kjapt avvist av Høyres leder i bystyresalen, Charlotte Spurkeland. I sitt første innlegg uttrykte hun glede over at de nå kunne komme seg videre. Før hun la til at de helst skulle sett at det lå en annen løsning på bordet.

Noe mer enn dette sa ikke Høyre om tunnel i den to timer lange debatten. I stedet gjentok de gang på gang at løsningen er for dyr og behovene for å gjøre kutt. Faktisk brukte Høyre vel så mye tid på å snakke om problemene med sykkelløsningen i Ervik enn traseen over Bryggen.

I tillegg foreslo de å endre navnet på holdeplassen i Sandviken sykehus til Gamle Bergen.

Det gode argument

De sterkeste karakteristikkene kom først og fremst fra Folkets Parti, Frp og deler av Senterpartiet.

– I dag er jeg bunnløst fortvilt. Jeg er mest fortvilt over at en ikke evner å lytte til flertallet av bergenserne, sa Ceslie Tveit i Folkets Parti, for anledning ikledd svart T-skjorte med påtrykk av Bryggen.

Blant mange bryggenbane-tilhengere ble det talt et forsonende språk. Slike hensyn tok ikke tidligere byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG).

– I dag har kunnskapen og fornuften seiret frem, sa han.

– En pen bybane som glir gjennom sentrum og over Torget. Det er en nytelse. Det gjør meg lykkelig at det gode argument har vunnet frem i denne saken.

SVs Mikkel Grüner var en av dem som feiret Bybane-vedtaket med bobler.

Det fikk Olav Reikerås i Senterpartiet til umiddelbart henvise til alle målingene som har vist stort flertall for tunnelløsningen.

– Mener representanten fra MDG at flertallet av bergenserne verken har fornuft eller ansvarlighet, spurte Reikerås.

– Jeg mener at velgere og bergensere er mer fornuftig og oppgående enn det som ofte tillegges dem, svarte Bakke.

Slik kan Bybanen over Bryggen bli seende ut.

Sammenliknet Bybanen med Ulriken

KrFs gruppeleder Håkon Pettersen viste til en debatt på slutten av 1950-tallet om en skulle ha fjernsynsmaster på Ulriken.

– Den gang sto diskusjonene om byens hellige fjell, og om Ulriken kunne tåle dette hærverket. Det er ingen kontrovers rundt mastene på Ulriken i dag. Slik vil det også bli med Bybanen nordover langs Bryggen, mente Pettersen.

De to uavhengige bystyrerepresentantene Trym Aafløy og Tor Woldseth så helt annerledes på det.

– Vi har bare denne byen til låns i noen skarve år. Bryggen har vært her i 1000 år. Hvis vi nå ødelegger Bryggen med en bane, så har vi gjort etterslekten en bjørnetjeneste. Det synes jeg er meget sørgelig, sa Aafløy.

– Det er et svik mot demokratiet og en seier for byråkratiet, fortsatte Woldseth.

Han fikk tilsnakk for ordbruken av ordfører Linn Kristin Engø (Ap).

Stian Skare og de andre bystyrerepresentantene i Folkets Parti hadde kledd seg for anledningen.

Vedtaket

Litt før klokken 17 var tiden endelig kommet til å sette et punktum i saken som har herjet med bergenspolitikerne det siste tiåret. Med stemmene til Ap, SV, Venstre, KrF, MDG, Rødt og Sp-politikerne ble det bestemt at Bybanen gjennom sentrum skal gå i dagen over Torget og Bryggen.

Da hele avstemningen var over klokken 17.10 var hele syv reguleringsplaner for Bybanen til Åsane vedtatt og det ble innviet en femten minutters pause.

I den tildelte pausen delte bystyrerepresentant Thor Haakon Bakke (MDG) ut skillingsboller til dem som ville ha.

Traseen for Bybanen til Åsane er delt inn i fire ulike reguleringsplaner. I tillegg kommer et planforslag for sykkelløsning i Sandviken, forlengelse av Fløyfjelltunnelen og bruk av Saltimporttomten i Sandviken som rigg- og anleggsområde.

Mye arbeid gjenstår imidlertid før spaden kan settes i jorden. Nå starter jobben med å sikre finansiering til Bybanen.