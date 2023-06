Nkom varsler salgsstopp for Easees elbil-ladebokser i Norge

Easees ladebokser for elbiler i Norge kan bli underlagt et salgsforbud, varsler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

En Easee-lader for elbil i en garasje. Nå risikerer produktet å bli forbudt i Norge.

Nkom har i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomgått omfattende dokumentasjon i relasjon til Easee Home og Easee Charge ladebokser for elbiler.

– Vi som myndighet hadde virkelig håpet på at det var mulig å konkludere annerledes i denne saken. Dessverre er det slik at Easee, til tross for at de har fått god tid, ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at Easee Home og Easee Charge oppfyller kravene, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Nkom.

– Easee har for eksempel ikke dokumentert sikkerheten til produktet ved bruk over tid og ved bruk under ulike klimatiske forhold. Vi mener også at sikkerheten i løsningen for sammenkobling av releene ikke er godt nok dokumentert, sier han videre.

Rettslig prosess

Dersom ingen andre land i EØS protesterer mot konklusjonen fra det svenske Elsäkerhetsverket innen 15. juni, og forvaltningsdomstolen i Sverige stadfester vedtaket, får Easee plikt til å følge opp vedtaket i hele EØS.

I praksis innebærer dette omsetningsforbud i alle land i EØS, inkludert Norge, opplyser Nkom.

Saken er for tiden inne i rettssystemet i Sverige. På grunn av den pågående rettsprosessen vil ikke Nkom komme med pålegg overfor Easee før saken er endelig avgjort.

– Vi i Nkom er positive til innovative og nye løsninger i markedet, men denne saken er et tydelig eksempel på hvor avgjørende det er for produsenter, importører og forhandlere å sørge for at utstyret de selger tilfredsstiller det europeiske regelverket og dermed er dokumentert sikkert i bruk, sier Velure.

Permitteringer i Norge

Den svenske tilsynsmyndigheten Elsäkerhetsverket opplyste i februar at de mener elbilladerne ikke oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav for ladestasjoner. Blant annet dreier det seg om manglende jordfeilbrytere.

I mars permitterte Easee 138 ansatte i Norge som følge av dette, noe som ifølge selskapet utgjør 40 prosent av de ansatte i Norge.

Easee har fremholdt at laderne er trygge å bruke, og selskapet har varslet at de vil komme med en pressemelding etter Nkoms avgjørelse.