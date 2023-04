Aftenposten tildelt Skup-prisen for artikkelserie om svikt i barnevernet

Aftenposten ble lørdag kveld tildelt den gjeve Skup-prisen for artikkelserien Barna Norge svikter.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

I prosjektet om barnevernsinstitusjoner og hvordan barnevernsbarn blir ivaretatt, har Aftenposten skrevet 58 saker. Sakene har avslørt at 261 barn i barnevernet har endt opp som kasteballer og blitt sendt fra institusjon til institusjon.

Som en konsekvens av journalistikken er Helsetilsynet pålagt å granske alle dødsfall i barnevernet de fem siste årene.

Skup-prisen regnes som en av de gjeveste norske journalistprisene og deles ut på den årlige Skup-konferansen av Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (Skup).

Andre år på rad

Journalistene Annemarte Moland og Ingunn Røren startet researcharbeidet i oktober 2021 og har jobbet med granskingen nærmest på fulltid siden, skriver Medier24. Utviklerne Fredrik Thoresen og Jørgen Arnor G. Lom, samt researcher og journalist Trond J. Strøm, har også medvirket.

Avsløringene startet med et tips om en ung jente som hadde blitt kasteball i systemet gjennom lang tid. Hun gikk inn og ut av akuttpsykiatriske avdelinger og hadde på kort tid forholdt seg til over hundre omsorgspersoner i barnevernet.

Dette er andre år på rad den høythengende prisen går til Aftenposten. Aftenpostens avsløring av daværende KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstads misbruk av ordningen med skattefri pendlerbolig, fikk prisen i 2022.

Diplom til Klassekampen, NRK og VG

I tillegg til hovedprisen ble det delt ut tre Skup-diplomer.

Et diplom gikk til Klassekampen for « Prisen for fri frakt ». I serien har Klassekampen undersøkt arbeidsforholdene til dem som leverer pakker hjem til deg.

Det andre diplomet gikk til VG for avsløringen av « PST-sjefens våpen ». VG avslørte i 2019 at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde oppbevart våpen ulovlig over flere år. Tre år senere måtte han gå av.

Det tredje diplomet gikk til NRK for «Trakassering og misbruk i Forsvaret».

Her avslørte NRK flere kritikkverdige forhold i Forsvarets håndtering av varsler og varslere. Varslene omhandlet blant annet seksuell trakassering, vold og rus.