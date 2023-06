Toppe ber om svar på hva som sviktet da bekymrings­meldinger forsvant

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet får drøyt fire måneder på seg til å granske hva som gikk galt da bekymringsmeldinger til barnevernet ikke kom frem.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har nå oversendt oppdraget om å granske svikten i meldingssystemet til barnevernet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har oversendt oppdraget til direktoratet, som i kortform kalles Bufdir.

– Jeg har nå sendt oppdrag til Bufdir om å granske årsaker, omfang og konsekvenser av feilen som førte til at bekymringsmeldinger ikke kom frem til barnevernstjenesten, sier Toppe.

Granskingen er inndelt i to hoveddeler. Den første handler om feilen i den nasjonale løsningen for elektronisk bekymringsmelding. Den andre dreier seg om å følge opp berørte kommuner med å håndtere konsekvenser av feilen og veilede kommunene i å forebygge feil i fremtiden.

Mange spørsmål skal besvares

Barneministeren har bedt om svar på til sammen 21 punkter. Blant annet:

* Hvordan ble feilen rettet?

* Hvilke tiltak er satt i verk for å følge opp meldinger som har gått tapt?

* Hva blir gjort for å forebygge liknende feil i fremtiden?

* Hva kan vi lære av dette?

Direktoratet får frist til 31. oktober med å gjennomføre granskingen.

Helsetilsynet deltar

Granskingen skal gjennomføres i samarbeid med Helsetilsynet. Det forutsettes også dialog med relevante aktører som kommuneorganisasjonen KS, Datatilsynet og Digitaliseringsdirektoratet.

– Jeg vil igjen understreke at dette er en svært alvorlig sak, og det er viktig at vi får en grundig gransking der alle spørsmål blir svart ut og alle relevante aktører blir involvert, sier Toppe.

Et punkt som Bufdir skal undersøke, er risikoen for at feilen kan ha hatt langsiktige konsekvenser og at omsorgssvikt ikke ble oppdaget som følge av feilen.

– Kan det være en sammenheng mellom feilen og trenden med færre bekymringsmeldinger til barnevernet? lyder et av undersøkelsespunktene.

67 meldinger forsvant

Totalt var det forrige uke registrert 67 bekymringsmeldinger som er gått tapt etter at det ble oppdaget feil i den tekniske løsningen dataselskapet Visma leverer. Meldingene er fordelt på 23 kommuner. Men det var da fortsatt 51 kommuner som ikke har svart.

Totalt er det 242 kommuner som bruker den tekniske løsningen som er rammet av feilen. Løsningen heter Familia og er en integrasjon mot Nasjonal portal for bekymringsmeldinger i barnevernet.

Feilen ble kjent da Bergen kommune innkalte til pressekonferanse forrige mandag om at det var avdekket at meldinger ikke hadde kommet frem.

Bufdir leverte dagen etter en foreløpig statusrapport til Toppe. Nå skal de i gang med en grundigere analyse av hva som gikk galt.

Selv om Statens helsetilsyn er bedt om å delta i granskingen i samarbeid med Bufdir, kan Helsetilsynet også følge opp saken på eget grunnlag – om det er grunnlag for det.