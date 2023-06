Bergen Høgre med heilomvending: Frå spynorsk til kry av nynorsk

I valkampprogrammet foreslår Høgre at elevar i skulen får lærebøker på begge målformer.

Eivind Haldor Hermansen seier dette er heilt i tråd med partiet sine verdiar.

– Vi er opptekne av at ein skal leggje til rette for å nytte nynorsk viss ein ønskjer det, seier Eivind Haldor Hermansen, fraksjonsleiar for Høgre i utval for barnehage, skule og idrett.

I Høgre sitt valkampprogram står det blant anna at «Byens elever skal eksponeres for både hovedmål og sidemål i flere av fagene på skolen.»

Hermansen meiner at dette forslaget er godt i tråd med Høgre sine verdiar.

– Vi ønskjer å løfte fram valfridomen for enkeltmenneske.

Unge Høgre har tidvis kjempa hardt mot nynorsk. Men no får pipa ein anna lyd frå moderpartiet.

«Spynorsk mordliste»

Historisk er ikkje Høgre kjent for å vere veldig nynorsk-positive. Tidlegare skulebyråd Harald Hove kasta til dømes nynorsk ordliste på bålet i ein reklamefilm då han var ungdomspolitikar.

– Høgre har kanskje ikkje vore den sterkaste forkjemparen for nynorsk tidlegare?

– Ja, Unge Høgre hadde vel ein gimmick med «spynorsk ordliste» eller noko slikt. Men eg vil ikkje seie at vi blir nokon forkjempar for nynorsken no heller, dette handlar om å styrke individets rettar, seier han.

Det er ikkje uvanleg at det går ei kule varmt når nynorsk og bokmål blir diskutert.

Bergen har som mål å vere ein nynorsk hovudstad på Vestlandet, og tidlegare byråd har fronta saker for å styrke denne posisjonen.

Likevel er det vanskeleg å få elevar til å velje nynorsk som hovudmål.

– Eg trur den oppveksande generasjonen vil ha opplæring i det dei pratar i gata. Bergensk ligg tettast opp mot bokmål, så noko av grunnen kan ligge der, seier Hermansen.

Han håpar at rett politikk kan vere med å snu skuta.

– Om alle kompisane dine skriv bokmål kan det vere vanskeleg å vere den eine som skil seg ut. Difor er det viktig at vi løftar dette, slik at det blir enklare å velje nynorsk.

– Kan bli aktuelt med insentiv

Vidare understrekar Hermansen at dei ikkje kan styre kva innkjøp skulane gjer, og at dette førebels berre er eit ønskje frå Høgre si side.

– Skulane må jo styre sjølv korleis dei nyttar pengane sine, men i budsjettsamanheng kan det bli aktuelt med insentiv for at skulane skal kjøpe inn fleire bøker på nynorsk.

Harald Hove, som i dag er medlem av Noregs Mållag, skriv i ein SMS til BT at han meiner dette er ei sak for dagens politikarar, og at han ikkje ønskjer å uttale seg.