Vedum roses for å være åpen om MS-sykdom

Trygve Slagsvold Vedum åpnet Senterpartiets landsmøte med å fortelle at han har MS. Han hylles for åpenheten. – Det gjør inntrykk, sier Erna Solberg.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum benyttet talen til landsmøtet til å fortelle at han har MS. Han hylles av flere politiske motstandere for åpenheten om sykdommen.

NTB

– Det gjør inntrykk å høre Trygve fortelle om dette. Det er veldig trist at han har fått en alvorlig sykdom som kan ramme hvem som helst, når som helst. Jeg synes også det er veldig fint at han velger å være åpen om sykdommen, sier Høyre-leder Erna Solberg til TV 2.

Hun håper han får så god oppfølging som mulig.

– Trygve er en bra mann, og selv om vi er politiske motstandere, ønsker jeg ham alt godt, sier Solberg.

Åpenheten betyr mye

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er glad for at Vedum velger å være åpen om sykdommen.

– Trygve har en svært krevende jobb. Med god behandling og oppfølging hindrer ikke sykdommen han i ta på seg store oppgaver for fellesskapet. Jeg er glad og takknemlig for at han velger å fortelle åpent om sykdommen og den behandlingen han får. Det betyr nok mye for mange andre som opplever sykdom, sier hun til TV 2.

SV-leder Audun Lysbakken sender Veum gode tanker.

– Det var sterkt å høre. Jeg er svært enig med Trygve i understrekningen av hvor verdifullt fellesskapet og velferdsstaten er når sykdom rammer, sier Lysbakken til Dagbladet.

– Jeg sender gode tanker til Trygve nå, legger han til.

Gir håp til rammede

Også MS-forbundet roser Vedum for å fortelle om sykdommen.

– Vi vet det er mange med MS som ikke tør å være åpen om sykdommen fordi de er redde for konsekvensene det kan få for jobb og privatliv. At Vedum i sin posisjon som finansminister står åpent fram offentlig, tror jeg vil ha mye å si for mange med MS, sier generalsekretær Magne Wang Fredriksen.

Åpenheten gir håp til personer som lever med sykdommen, mener Fredriksen.

– Han viser at det er mulig å inneha en krevende jobb selv om man får MS. Det krever mot å stå fram i den posisjonen har innehar.