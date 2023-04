Folk isolert av snøskred – Finnmark Røde Kors setter alle frivillige i beredskap

Finnmark Røde Kors satte alle frivillige i beredskap etter varsler om at folk manglet mat og medisiner lørdag. Situasjonen er løst, men beredskapen er ennå høy.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

– Meldingene om at folk som var isolert manglet mat og medisiner, ble avklart tidlig lørdag ettermiddag, opplyser Anette Kristiansen Karlsen, distriktsrådsleder i Røde Kors' hjelpekorps i Finnmark, til NTB.

I en pressemelding tidligere på dagen opplyste Røde Kors at de hadde satt alle frivillige i Finnmark i beredskap etter meldinger om at folk var isolert etter snøskred i regionen. De innledende meldingene gikk også på at folk manglet mat og medisiner.

– Vi har snakket med mange som er isolerte. Noen kom seg ikke hjem fra jobb i går på grunn av den ekstreme snøskredfaren og stengte veier, sa Karlsen i pressemeldingen.

De frivillige som har fått beskjed om å være i forsterket beredskap, er fra både Hjelpekorpset og andre frivillige aktiviteter som Røde Kors har i området. Hjelpekorpsene i Finnmark disponerer snøscootere med sleder og private kjøretøy som kan benyttes i innsats for å bistå isolerte mennesker.

Fredag ble alle hjelpekorps nord for Bardu i Troms satt i forhøyet beredskap på grunn av flere snøskred som tok livet av fire mennesker og rammet hus og veier.

Røde Kors sier de ikke beskriver situasjonen som kritisk per nå, og opplever at kommunene tar godt hånd om de som er i en vanskelig situasjon.