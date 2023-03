Skogvedtak skapte klimaforvirring på Høyre-landsmøtet

Høyre-leder Erna Solberg ba landsmøtet tenke seg om etter et vedtak om å inkludere CO₂-binding i skog i klimaregnskapet. Hun var redd det rokket ved klimamålene.

Høyre-leder Erna Solberg.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Landsmøtet hadde akkurat klubbet igjennom en resolusjon om «et bærekraftig energisystem for fremtiden» da Solberg gikk på talerstolen.

– Jeg har ikke oversikt over hvordan dette slår ut for norsk næringsliv og skogindustri. Men det viktigste er at vi ikke går ut av landsmøtet med tvil om at våre klimamål ligger fast etter de regnemåter som vi så langt har lagt til grunn, sa hun.

Avvist

Bakgrunnen var et forslag fra Rogaland Høyre om å ta med en formulering om å regne med skog i klimaregnskapet.

«Høyre vil inkludere CO₂-binding av skog i klimamålene på tilsvarende måte som EU gjør i sitt klimaregnskap og justere Norges klimamål slik at ambisjonsnivået opprettholdes», heter det i vedtaket som skapte forvirringen.

Etter at også energi- og miljøpolitisk talsperson Nikolai Astrup var oppe og advarte om konsekvensene, ble det ny votering om forslaget. Da ble det avvist med god margin.

– Fulgte ikke spillereglene

Fylkesleder Ane Mari Braut Nese i Rogaland Høyre ble overrasket over det som skjedde.

– Vi hadde et vedtak på det, vi mener vi fulgte spillereglene og fikk et vedtak, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Ifølge Braut Nese fulgte ikke Erna Solberg spillereglene.

– Men i Høyre kan Erna gjøre det siden det er Erna?

– Ja, Erna kan gjøre det siden hun er Erna, sier fylkeslederen.

Ifølge Høyre-lederen var dette et forslag til en resolusjon som ikke var debattert i det hele tatt på forhånd.

– Jeg tror mange syntes Rogalands forslag hørtes logisk ut – uten å kjenne til bakgrunnen og detaljene. Når det kom frem, så vi hva som skjedde i den andre voteringen, sier Høyre-lederen til Aftenbladet fredag kveld.