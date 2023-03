Kjernekraft i medvind i Høyre

Høyre tar noen flere skritt på veien for å legge til rette for kjernekraftverk i Norge. Private som ønsker å bygge slike kraftverk, skal møte en velvillig stat.

Resolusjonskomiteens leder Peter C. Frølich på Høyres landsmøte på Gardermoen fredag.

NTB

– Det er tydelig at engasjementet for kjernekraft er stort, sa resolusjonskomiteens leder Peter C. Frølich da debatten var ferdig.

En rekke fylkeslag, samt Unge Høyre, har jobbet for at partiets landsmøte skulle ha kjernekraft på agendaen. Det endte med en energiresolusjon der partiet går litt lenger i å berede grunnen for kjernekraftverk i Norge.

Partiet vil nå utrede behovene for å ha kjernekraft i energimiksen frem mot 2050 og hva som må til for å få det. Dessuten vil Høyre kartlegge «hvilket regulatorisk arbeid som må gjøres for å kunne etablere kjernekraft på sikt i Norge». Partiet vil også ta initiativ til tettere nordisk samarbeid om forskning på kjernekraft, vedtok landsmøtet.

– Høyre mener staten bør være velvillig innstilt overfor private selskaper som ønsker å bygge og drifte denne type anlegg i Norge uten subsidier. Det gjenstår imidlertid regulatorisk arbeid før kjernekraft eventuelt kan bli aktuelt i Norge, heter det i vedtaket.

Flere var på talerstolen og snakket varmt om små modulære reaktorer, mens andre påpekte at Norge mangler kompetansen og heller bør satse mer på andre kraftkilder.