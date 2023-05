Telefonsamtale stjal showet på Ap-pressekonferanse

Hva sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han ringte Helga Pedersen lørdag kveld? Diskusjonen skjer i full offentlighet.

Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre ser helst at politikken får hovedfokus før landsmøtet i Arbeiderpartiet i helgen.

– Jeg ba henne ikke om verken å stille eller trekke seg, men ønsket å vite om hun hadde til hensikt å stille. Det var det spekulasjoner om i avisene. Hun hadde ikke tatt kontakt med meg, og da var det naturlig at jeg tok kontakt med henne, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Torsdag starter Arbeiderpartiets landsmøte, der ny ledelse skal velges.

Kjersti Stenseng er innstilt til å fortsette som partisekretær.

Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen vurderte å stille som motkandidat, men trakk seg søndag etter å ha blitt oppringt av statsministeren kvelden før.

Støre: Mitt ansvar og min rett

Verken Støre eller Pedersen har forklart seg inngående om hva de snakket om.

Men spørsmålet tok det meste av oppmerksomheten da Arbeiderpartiet hadde pressekonferanse tirsdag for å lade opp til landsmøtet.

– Når jeg er partileder i forkant av et landsmøte, og det går historier om at noen skal stille som partisekretær, da synes jeg det er mitt ansvar og min rett å få klarhet i det. Jeg har ikke lagt føringer overfor valgkomiteen. Jeg ga mine meninger, og jeg la ikke frem navn, sa Støre på pressekonferansen.

– Tror du Helga Pedersen kunne egnet seg som partisekretær?

– Det ønsker ikke jeg å spekulere i, men jeg legger til grunn at vi har en valgkomité som har gjort omfattende vurderinger av hvordan vi setter sammen laget. Og så er landsmøtet suverent, sier Støre til NTB

Støre stilte på pressekonferanse sammen med partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte.

Pedersen: – Signalet var veldig klart

Pedersen har sagt at hun trakk seg som kandidat fordi grunnlaget for et tillitsfullt og godt samarbeid med sentrale miljøer i Arbeiderpartiet ikke er til stede.

– Jeg har ikke lyst til å karakterisere verken tone eller innholdet i den samtalen. Men det er klart at den bidro til at jeg trakk meg fra å stille til votering på landsmøtet, sa Pedersen til TV 2 søndag.

På sin Facebook-side bekrefter hun tirsdag formiddag at hun ikke ble bedt om å trekke seg. Hun skriver samtidig at hun er overrasket over at Støre refererer fra samtalen.

– Det er riktig at han ikke eksplisitt ba meg trekke meg, men signalet var veldig klart, og jeg skjønner hvordan en slik samtale må tolkes, skriver Pedersen på Facebook.

Signalet fra Støre var veldig klart, ifølge Helga Pedersen.

Arbeidsplasser og velferd

Støre ønsker først og fremst å snakke om politikk før landsmøtet.

– At det blir diskusjoner om både sak og personer, det hører politikken til. Dette landsmøtet blir viktig fordi vi har regjeringsansvar i en krevende tid for landet. Vi skal ta Norge trygt gjennom det, så her er det diskusjoner både om hvordan vi skaper arbeidsplasser, utvikler velferd, fordeler rettferdig og tar viktige valg for Norge. Det er det jeg håper blir hovedsakene, sier Støre.

Han avviser at det er en krise i Arbeiderpartiet.

– Nei, men det er en krise for mange folk der ute som opplever at økonomien nå er tøff, at ikke lønnen strekker til, at rentene går opp. Det er dem vi er på jobb for, sier Støre.

Kontakt med grunnplanet

På NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen etterlyste Helga Pedersen en diskusjon om hva som kreves av politiske og organisatoriske grep for å komme ut av situasjonen partiet er i.

Hun mener det er et gap mellom beskrivelser som kommer fra partiet sentralt og den samtalen som foregår på grunnplanet.

Støre mener at partiledelsen har hatt utstrakt kontakt med partiorganisasjonen.

– Jeg kan bekrefte at vi går i oss selv når vi har dårlige målinger, sier han til NTB.

– Vi har brukt erfaringen fra pandemien med teamsmøter med alle nivåer av partiet: Regionalt, sentralt, og ordførere landet rundt. Så vi har en ganske klar selverkjennelse. Men for meg er den selverkjennelsen en påminnelse om at vi må jobbe hardt og målrettet for å løse de utfordringene folk møter i hverdagen sin, sier statsministeren.