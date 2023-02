Europas sikkerhet under lupen i München

Til helgen samles verdens tungvektere innen forsvarspolitikk på den store sikkerhetskonferansen i München. Der blir Ukraina-krigen et altoverskyggende tema.

Russlands invasjon i Ukraina vil dominere sikkerhetskonferansen i München. Det store spørsmålet er hvordan man kan få slutt på krigen.

NTB

Fra Norge sendes et topptungt lag bestående av hele fem statsråder med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i spissen. Med seg har han utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Overfor NTB peker Støre på at Russlands angrepskrig i Ukraina har forsterket behovet for samhold og kontakt med allierte.

– Det er grunnen til at det er nødvendig med bred deltakelse fra regjeringen i München, sier han.

Ukraina vil dominere

München-konferansen regnes for verdens viktigste møteplass når det gjelder sikkerhet, og over 40 statsledere, 90 ministre og en rekke ledere for internasjonale organisasjoner har bekreftet at de kommer.

Blant dem er USAs visepresident Kamala Harris, Frankrikes president Emmanuel Macron, EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og Nato-sjef Jens Stoltenberg. Også Ukrainas utenriksminister Dmitrij Kuleba og forsvarsminister Oleksij Reznikov er ventet.

Om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil dukke opp, er foreløpig en godt bevart hemmelighet.

Derimot kommer representanter fra både Russland og Iran til å glimre med sitt fravær.

– Det ville bli for flaut å tilby krigsforbrytere fra Kreml en scene for deres propaganda, sier konferansedirektør Christoph Heusgen til nyhetsbyrået DPA.

På ett år har vestlige land gått fra å sende hjelmer til å sende stridsvogner til Ukraina. Blir det neste jagerfly?

Tidsskille

I år som i fjor vil Ukraina-krigen dominere i München.

Fjorårets konferanse fant sted bare dager før Russland invaderte Ukraina. Da klynget mange av deltakerne seg fortsatt til et håp om at Putin ville snu i siste sekund.

I år faller konferansen nesten sammen med ettårsmarkeringen for krigen, som mange nå omtaler som et tidsskille.

Blant temaene som løftes i München, er om krigen er forløperen til en mer brutal verden der sterke land kan gjøre som de vil.

Russland-ekspert Jakub Godzimirsky ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) peker på at krigen truer med å undergrave den sikkerhetspolitiske ordenen, både globalt og internt i Europa.

– Spørsmålet er om Tyskland vil seile opp som Europas nye militære stormakt. Det er flere andre land som nå prøver å ta sin plass på det sikkerhetspolitiske kartet, sier han til NTB.

Blant toppnavnene på München-konferansen er USAs visepresident Kamala Harris.

Utvikling på slagmarken

Diskusjonene vil først og fremst handle om utviklingen på slagmarken og hva som er viktigst med tanke på en eventuell russisk eskalering, tror seniorforsker ved Nupi Karsten Friis.

– Det vil handle mye om våpenhjelpen til Ukraina og viktigheten av å opprettholde denne, sier han til NTB.

For de fleste er enige om at krigen ikke vil stanse med det første. Spørsmålet er hva man da skal gjøre.

Og over diskusjonene henger Zelenskyjs stadig mer insisterende bønn om jagerfly.

Om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil dukke opp i München, er det foreløpig ingen som vet. Den siste uken har Zelenskyj besøkt både London, Paris og Brussel med bønn om jagerfly.

Nordområdene viktig for Norge

For Norge vil også nordområdene og Arktis spille en viktig rolle, mener de to NUPI-forskerne.

Lørdag skal arktisk sikkerhet diskuteres på konferansen.

– Der vil temaet være graden av «spill-over» fra krigen til situasjonen i nord. Vil vi få høyere militær spenning også der? Vil klimaarbeidet bli skadelidende uten russisk deltakelse? Hva gjør stormaktene, sier Friis, som peker på at Norge tar over formannskapet i Arktisk Råd etter Russland til våren.

Støre bekrefter at Norge har viktige verdier og interesser i nordområdene.

– For Norge er det viktig at Arktisk Råd videreføres som det viktigste forumet for samarbeid i Arktis, selv om politisk samarbeid med Russland nå ikke er mulig, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) leder et kobbel av ministre til sikkerhetskonferansen i München.

Bygge omdømme med Ukraina-pakke

Samtidig kommer Norge til å bruke konferansen til å flagge den store hjelpepakken til Ukraina, tror Friis. Regjeringen har foreslått en pakke på 75 milliarder kroner.

– Små land som Norge er opptatt av godt omdømme. Vi er avhengig av dette i mange sammenhenger, ikke minst fordi vi står utenfor EU. Det er sikkerhetspolitikk det også. Derfor vil nok regjeringen benytte anledningen til å vise seg frem på flere arenaer, sier han.