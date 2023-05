Ap og Senterpartiet vil ha 16-årsgrense på energidrikk

Det er på høy tid å sette 16-års aldersgrense på energidrikk, mener Ap og Sp. De vil også forby reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn og unge.

Energidrikk er stadig mer populært blant unge, og forbruket har doblet seg på får år. Foto: Heiko Junge / NTB

De to partiene vil gjøre mer for å beskytte barn og unge mot eksponering av usunn mat og drikke. Derfor fremmer nå forslag i Stortinget om 16-årsgrense og reklameforbud – og har tro på å få stortingsflertallet med seg.

− Energidrikker har en rekke skadelige effekter på barns helse og søvn, og det bekymrer meg særlig at det er hos de yngre barna at økningen er størst, sier Cecilie Myrseth, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

– Vi mener at det riktige nå er å sette en aldersgrense for kjøp og salg – slik også forbrukere og foreldre etterspør, sier hun.

SV vil vurdere

Om Ap og SV får flere partier med på forslagene, gjenstår å se. SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein viser til at fagfolk har kommet med mange innspill i forbindelse med Folkehelsemeldingen, blant annet sukkeravgift og momsfritak på frukt og grønt.

– Vi skal vurdere forslagene deres, er alt hun vil si om Ap og Sps initiativ.

Salget av energidrikk har økt betydelig de siste årene: I 2019 ble det solgt 41 millioner liter, mens i fjor var salget 73 millioner liter. De siste årene er det utviklet flere varianter og smaker, og energidrikk selges i større bokser enn før.

De to forslagene blir fremmet i forbindelse med Folkehelsemeldingen. Den er til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Cecilie Myrseth (Ap) mener tiden er overmoden for å innføre aldersgrense på energidrikk.

– Frp: Nei og nei

– Nei og nei er svaret på om Frp vil støtte forbudsforlagene. Nå må forbudspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet ta seg en «bolle», sier Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud.

Han sier politikerne må akseptere at folk tar valg som ikke alltid er sunne.

– Vi tror heller på god informasjon, og at opplyst ungdom generelt sett tar fornuftige og gode valg, sier han.

Kjerkol foreslo ikke aldersgrense

Aldersgrense var ikke blant forslagene fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) da hun la frem Folkehelsemeldingen. Hun nøyde seg med å si at regjeringen vil se nærmere på en aldersgrense og andre virkemidler for å avgrense bruken blant barn og unge.

Også Høyre sier det blir feil å gå rett på forbud og aldersgrense uten å ha vurdert andre virkemidler. De kommer ikke til å støtte forslagene, sier helsepolitisk talsperson Erlend Svardal Bøe.

Høyre: Forslag uten utredning

Høyre-representanten reagerer også på hvordan regjeringspartiene går frem i denne saken.

– De har brukt flere måneder på å lage en Folkehelsemelding, og så kommer de med disse forslagene rett etter at den er lagt frem. Forslagene har ikke blitt skikkelig utredet eller vært på høring. Det vitner om en regjering som angrer seg eller ikke klarer å bestemme seg i sak etter sak, sier Svardal Bøe.

Mattilsynet ønsket ikke aldersgrense

Mattilsynet vurderte aldersgrense på energidrikk i 2019, men konkluderte med at det var et for inngripende tiltak. I stedet ble det innført en maksimumsgrense for innhold av koffein i energidrikk.

Imidlertid åpnet Mattilsynet for at aldersgrense kan vurderes på nytt dersom forbruket av energidrikk blant barn og unge fortsetter å øke på tross av andre tiltak.

Foreslår reklameforbud

Et annet tiltak er å skjerpe kampen mot reklame av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge. I dag faller det inn under en selvreguleringsordning, men denne fungerer ikke godt nok, mener de to regjeringspartiene.

– Et forbud vil være et tydelig virkemiddel, og ikke minst bedre tilsynet med ulovlig markedsføring, sier Hans Inge Myrvold, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.

Helsekomiteen skal være klar med sin innstilling 23. mai.