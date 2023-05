En syrisk familie går i kirkeasyl på Bømlo

Mor og far i en syrisk familie gikk fredag i kirkeasyl i Bremnes kirke på Bømlo, samme dag som de var bedt om å dra fra Norge.

NTB

Nå varsler familien Jakarian at de vil gå til sak mot staten, skriver Vårt Land.

Det er sju år siden familien bosatte seg på Bømlo etter å ha fått opphold i Norge. Fredag 19. mai var dagen myndighetene satte som siste frist for at far og mor i familien skulle forlate landet. I stedet gikk de to i kirkeasyl.

Sommeren 2021 varslet Utlendingsdirektoratet (UDI) at de ønsket å tilbakekalle foreldrenes oppholdstillatelse og barnas statsborgerskap, forklarer advokaten deres, Anela Ferati, til Bømlo-nytt.

UDI hevdet at familien hadde fått armensk statsborgerskap i 2013, og at det var Armenia som derfor skulle gi dem asyl. Familien har ikke visst at de hadde armensk statsborgerskap og mistenker smugleren for å misbruke de syriske dokumentene til å lage armenske pass som kunne selges videre, forklarer Ferati til avisen.