22 år gamle Younes Abouyaaqoub skal være pågrepet, melder avisen La Vanguardia.

Ifølge avisen ble 22-åringen pågrepet i Sant Sadurní d'Anoia.

Alt tyder på at det var Abouyaaqoub (22) som kjørte varebilen som meide ned folk i Barcelona, ifølge Catalonias regionale innenriksminister Joaquim Forn.

Spansk politi informerte mandag kolleger i andre europeiske land om den mistenktes identitet. Samtidig gikk de ut med en advarsel om at Abouyaaqoub er farlig, og at han kan være bevæpnet.

Antall drepte etter terrorangrepene i Spania er blitt oppjustert til 15. Etterforskerne har slått fast at det er en sammenheng mellom angrepene og en bilkapring nord for Barcelona.

En mann ble funnet drept i bilen, og han regnes nå som det 15. dødsofferet.

Funnet død

Politiet skjøt mot den aktuelle bilen da den kjørte gjennom en politisperring kort tid etter angrepet i Barcelona.

Da bilen senere ble funnet, lå det en død mann i den. Først ble det antatt at han var truffet av politiets skudd, men det viste seg senere at han var knivstukket. Etterforskerne tror nå at mannen ble knivstukket av Abouyaaqoub, som trengte en bil for å komme seg unna.

To barn drept

13 mennesker ble drept og over hundre skadd da en varebil meide ned folk i sentrum av Barcelona torsdag. Én person ble drept i et lignende angrep i byen Cambrils den påfølgende natten.

Mandag opplyste myndighetene at alle ofrene for angrepene er blitt identifisert. Seks spanjoler, tre italienere, to portugisere, en belgier, en canadier, en amerikaner og en britisk-australsk gutt ble drept. To av dødsofrene er barn.