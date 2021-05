Israelsk TV: – Hamas er med på våpenhvile fra torsdag

Egypt har foreslått en våpenhvile mellom Hamas og Israel som skal tre i kraft torsdag, melder den israelske kringkasteren N12.

NTB

Ifølge kringkasterens palestinske kilder har Hamas gått med på forslaget om en våpenhvile fra torsdag klokka 6.

Israel har ikke svart, melder Times of Israel tirsdag kveld.

Tidligere tirsdag sa en Hamas-representant i Qatar til New York Times at den palestinske bevegelsen er klar for våpenhvile.