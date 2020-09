Medier: Stanset konvolutt med ricin sendt til Trump

En konvolutt med det dødelige stoffet ricin ble stanset på vei til Det hvite hus tidligere denne uka, melder amerikanske medier.

Det hvite hus flagget på halv stang lørdag til minne om den avdøde høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg. Konvolutten skal ha blitt stanset tidligere i uka. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

Det er uklart når konvolutten ble stanset, og etterforskere tror den ble sendt fra Canada, ifølge The New York Times' kilde.

All post til Det hvite hus sorteres og undersøkes på en annen adresse før den videresendes til presidentboligen.

To tester har bekreftet at pakken inneholdt ricin, ifølge CNN , som siterer to ikke navngitte kilder i etterforskningen.

Både FBI og Secret Service etterforsker saken. De forsøker nå å finne ut hvem som sendte den og avklare om andre konvolutter er på vei i posten, skriver The New York Times. Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert saken.

Ricin er et svært giftig protein som utvinnes fra frøene til en tropisk plante.

Det finnes ingen kjent behandling eller motgift.