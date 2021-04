Flere skutt på skole i USA

Flere er skutt på en skole i Knoxville i Tennessee, blant dem en politimann. Gjerningsmannens identitet og motiv er ikke kjent.

Politiet i Knoxville bekrefter at flere ble skutt på Austin-East Magnet High School mandag, men omfanget og omstendighetene er ikke kjent. Foto: AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Ifølge CBS-reporteren Rick Folbaum er minst to drept og gjerningsmannen skal også være funnet død etter skytingen på skytingen på Austin-East Magnet High School i 16-tida lokal tid mandag.

Nettavisen knoxnews melder derimot at gjerningsmannen er pågrepet.

Politiet i Knoxville har ikke bekreftet noen av delene, men bekrefter at flere ble skutt, blant dem en politioffiser. Tilstanden er ikke kjent.

I en Twitter-melding ba politiet først folk om å holde seg borte fra området. Sheriffen i Knoxville, Tom Spangler, opplyste imidlertid kort tid etter faren var over og at det ikke lenger forelå noen aktiv trussel.

En talsmann for skolemyndighetene i Knoxville, Bob Thomas , opplyste at skolen var sikret og at elever som ikke var involvert i hendelsen, var sendt hjem.

Tennessees republikanske guvernør Bill Lee undertegnet senest i forrige uke en ny lov som åpner for at voksne over 21 år i delstaten fritt kan bære skytevåpen, også skjult, uten først å måtte gjennomgå en bakgrunnssjekk.

Politiet er motstandere av lovendringen som trer i kraft 1. juli og argumenterer med at de eksisterende reglene har vært viktige for å kunne fastslå hvem som kan og bør få anledning til å bære våpen.

Hittil i år er det registrert 5.220 drap med skytevåpen i USA, inkludert 142 masseskytinger der flere enn fire er drept eller såret, viser en oversikt fra Gun Violence Archive.