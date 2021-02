Riksrettssaken mot Trump: Åpnet med dramatiske videoopptak

Anklagen mot Donald Trump er basert på kalde, harde fakta, sa aktor under åpningen av den historiske riksrettssaken mot den nylig avgåtte presidenten.

Aktoratets leder Jamie Raskin i Senatet på riksrettssakens første dag. Foto: Senatet / AP / NTB

NTB-AFP-AP

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Videoopptak av stormingen av Kongressen ble spilt av da prosessen begynte tirsdag.

Riksrettssaken foregår på åstedet for forbrytelsen som Trump er anklaget for. Juryen er senatorene som selv måtte søke dekning da rasende Trump-tilhengere brøt seg inn i kongressbygningen.

Den nylig avgåtte presidenten er anklaget for å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen og gjøre opprør.

– Dette er de mest alvorlige anklagene som noen gang er rettet mot en president i USA i amerikansk historie, sa toppdemokrat Chuck Schumer under åpningen av riksrettssaken.

Strid om grunnlovstolkning

Donald Trump er den første amerikanske presidenten som er stilt for riksrett to ganger.

Han er også den første presidenten som er anklaget i en riksrettssak etter å ha gått av. Forsvarerne hans og mange av republikanerne i Kongressen mener dette gjør saken grunnlovsstridig.

Argumentet avvises av Demokratene, som mener loven åpenbart åpner for å stille presidenter for riksrett også etter at de har forlatt Det hvite hus.

Et flertall på 56 av 100 senatorer stemte tirsdag for at riksrettssaken er i tråd med grunnloven. Alle demokratene og seks republikanere stemte for. Dermed kan prosessen som ventet fortsette.

– Saken vår er basert på kalde, harde fakta, understreker demokraten Jamie Raskin, som leder aktoratet.

Hvis ikke Trumps handlinger kvalifiserer til riksrett, er det ingenting som gjør det, mener Raskin.

Denne Twitter-meldingen sendte Donald Trump ut flere timer etter at demonstranter trengte seg inn i kongressbygningen. Demokraten David Cicilline sa tirsdag at meldingen gir ham frysninger nedover ryggen. Foto: Senatet / AP / NTB

Donald Trump er den første amerikanske presidenten som er stilt for riksrett to ganger. Bildet ble tatt da Trump forlot Det hvite hus på sin siste dag som president 20. januar. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Ropte slagord

To mennesker ble drept under stormingen av Kongressen, og tre andre mistet livet.

Videoen som ble spilt av da riksrettssaken startet, viste demonstranter som overmannet politiet mens de ropte Trump-slagord. De presset seg inn i Kongressen idet senatorene skulle godkjenne resultatet av presidentvalget i november i fjor.

I videoen var det også opptak av talen som Trump holdt rett før Kongressen ble stormet.

Raskin kjempet mot tårene da han fortalte om frykten inne i kongressbygningen da den ble stormet.

– Rundt meg var det folk som ringte sine ektefeller og kjære for å ta farvel, fortalte lederen for aktoratet.

Livredd datter

Raskins datter og svigersønn var tilfeldigvis på besøk i Kongressen 6. januar. Også de ringte pårørende for å ta farvel fordi de var redd for å bli drept.

– Folk døde denne dagen. Politifolk endte opp med hode- og hjerneskader, sa Raskin.

Én politimann og én inntrenger ble drept under stormingen av Kongressen. Raskin viste også til at to politifolk har begått selvmord i etterkant av opptøyene.

Spørsmålet om hvorvidt riksrettssaken er grunnlovsstridig, ble diskutert kort tid etter at den startet.

Den tidligere jussprofessoren Raskin sa det ville sette en farlig presedens dersom saken skulle bli avvist på dette grunnlaget.

En av Trumps forsvarere, David Schoen, kalte riksrettssaken en politisk prosess som vil splitte det amerikanske samfunnet.

Leste opp Twitter-melding

Aktoratet begynte tirsdag også på sitt forsøk på å overbevise Senatet om at Trump faktisk hadde ansvaret for stormingen av Kongressen.

Demokraten David Cicilline leste opp en Twitter-melding som Trump sendte ut et par timer etter at hans tilhengere hadde stormet Kongressen. Noen av dem truet med å drepe visepresident Mike Pence og andre kongressmedlemmer.

– Dette er det som skjer når en hellig valgskredseier på så uhøytidelig vis blir ranet fra store patrioter som er blitt behandlet urettferdig i så lang tid. Dra hjem i fred. Husk denne dagen for alltid, skrev Trump i meldingen.

Cicilline sa at meldingen gir ham frysninger nedover ryggen.

– Nye beviser

Det viktigste beviset mot Trump antas å være talen han holdt før Kongressen ble stormet.

Her gjentok han udokumenterte påstander om valgfusk og ba tilhengerne gå mot Kongressen og «kjempe som faen». Forsvarerne hans mener dette var en metafor og langt innenfor grensene for ytringsfriheten.

Men kilder som jobber for demokratene i aktoratet, sa tirsdag til flere medier at de vil legge fram nye beviser.

Kildene sa til TV-kanalen CNBC at republikanerne i Senatet kan komme til å stemme for å dømme Trump når de får sett de nye bevisene.

Domfellelse krever to tredels flertall, og i så fall må 17 republikanere stemme for. Det regnes som svært lite sannsynlig.