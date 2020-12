Tor Wennesland blir FN-utsending i Midtøsten

Den 68 år gamle norske diplomaten Tor Wennesland er utnevnt til FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten.

68 år gamle Tor Wennesland er utnevnt til FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten. Foto: Guri Solberg/UD / NTB

Tor Wennesland (t.v.) har lang fartstid som norsk diplomat i Midtøsten. Her fra tiden da han var norsk ambassadør i Egypt i 2013 og tok imot daværende utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: Steinar Schjetne / NTB

NTB

Wennesland tar over for bulgarske Nickolay Mladenov, som har hatt posten i snart seks år og som nå blir spesialutsending i Libya.

Den teologiutdannede norske diplomaten blir nå generalsekretærens øverste representant i all politisk og diplomatisk innsats knyttet til fredsprosessen mellom Palestina og Israel.

Beslutningen om å utnevne ham ble ifølge Reuters tatt i Sikkerhetsrådet tirsdag i forrige uke, etter forslag fra generalsekretær António Guterres som kunngjorde utnevnelsen mandag.

– Min jobb blir å finne muligheter for en varig, forhandlet tostatsløsning innenfor eksisterende avtaler og resolusjoner. Jeg vil arbeide for å gjenskape tilliten mellom partene, slik at de kan møtes ved forhandlingsbordet, sier Wennesland i en kommentar formidlet av UD.

Lang fartstid

Wennesland er i dag Norges spesialrepresentant til fredsprosessen i Midtøsten og har lang fartstid innen diplomatiet, blant annet som ambassadør i Egypt og Libya.

– Med sin lange erfaring fra regionen og sitt store kontaktnett, vil Wennesland bli en viktig ressurs for verdenssamfunnets arbeid for en tostatsløsning på konflikten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en kommentar.

I 1996 ble Wennesland rådgiver for daværende planleggingsminister Terje Rød-Larsen, en av arkitektene bak Oslo-avtalen mellom Israel og palestinerne.

Rød-Larsen fikk en heller kort karriere som statsråd og måtte gå av etter en drøy måned som følge av en skattesak, og Wennesland vendte da tilbake til Utenriksdepartementet.

Fra 2007 til 2008 var han rådgiver for den såkalte Midtøsten-kvartettens utsending i Midtøsten, Storbritannias tidligere statsminister Tony Blair. Deretter fulgte en periode som leder for det norske representasjonskontoret i de palestinske områdene, og han har også på vegne av Norge ledet giverlandsgruppa for Palestina (AHLC).

Ingen prosess

Det er derfor en erfaren diplomat som nå overtar som FNs spesialkoordinator for en fredsprosess som ikke lenger er noen prosess, ettersom partene ikke har møtt hverandre ved forhandlingsbordet på flere år.

Håpet om en fredsavtale begynte å svinne da Benjamin Netanyahu ble valgt til statsminister i spissen for en høyrekoalisjon i Israel i 2009. Alt åtte år tidligere hadde Netanyahu, som også var statsminister fra 1996 til 1999, slått fast at Oslo-avtalen var gravlagt.

Før valget i 2015, der Netanyahu ble gjenvalgt, lovet han at en palestinsk stat aldri ville se dagens lys i hans regjeringstid, et løfte han så langt har holdt.

Ulovlige bosetninger

Til tross for sterk kritikk fra FNs sikkerhetsråd og land som Norge, har Israel under Netanyahus ledelse fortsatt utvidelsen av de ulovlige bosetningene på den okkuperte Vestbredden og gradvis spist opp området som var tiltenkt en palestinsk stat.

Palestinerne, med president Mahmoud Abbas i spissen, fastholder at ytterligere forhandlinger er nytteløse så lenge byggingen fortsetter, og ingenting tyder med dagens politiske klima i Israel på snarlig byggestans.

USAs avtroppende president Donald Trump har skvettet ytterligere bensin på bålet med sin anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, samt med en såkalt fredsplan som er utarbeidet i nært samarbeid med israelske myndigheter og uten palestinsk medvirkning.

Utfordrende

Wennesland får derfor ingen lett oppgave når han skal forsøke å få Israel til å etterleve FNs gjentatte resolusjoner med krav om tilbaketrekning fra okkuperte palestinske områder og byggestans i ulovlige bosetninger, for deretter å bringe partene tilbake til forhandlingsbordet.

– Jeg ser fram til å ta fatt på denne utfordrende jobben, og til å jobbe sammen med partene, FNs medlemsland og den svært dyktige FN-staben i Jerusalem og New York, sier Wennesland.