Minst en person omkom og minst to personer er alvorlig skadd i skogbrannene som herjer nord i California, opplyser myndighetene.

Totalt 14 kraftige skogbranner har rammet vindistriktet i California, som ligger nord for San Francisco.

Lederen for de lokale skog- og brannmyndighetene, Ken Pimlott, sa mandag at det er meldt om flere skadde og savnede, men han hadde da ikke noe totalt anslag over hvor mange det er snakk om.

Minst 1500 bygninger av forskjellig slag er ødelagt, og omkring 20.000 personer er evakuert, opplyste han.

Vindistrikter

Åtte fylker nord i California er rammet, blant dem de kjente vinområdene Napa, Sonoma og Yuba. I Sonoma har blant annet ansatte og alle 240 pasienter ved et pleiehjem for funksjonshemmede i byen Glen Ellen måttet evakuere, som følge av at flammene bare var noen meter unna.

– Heldigvis er alle trygge så langt, sa en talsperson for institusjonen.

Brannene nord i California brøt ut søndag kveld, og årsakene etterforskes. Brannmannskapene konsentrerer seg imidlertid nå først og fremst om å redde liv fremfor å slå ned flammene.

Også i sør

En ny brann brøt ut lenger sør i California mandag kveld. Flammene bevegde seg raskt gjennom klippeområdene øst i Orange County, 72 kilometer unna Los Angeles.

Ifølge brannvesenet i Anaheim har et ukjent antall mennesker i flere nabolag og to barneskoler blitt evakuert.

I mesteparten av det sørlige California er det farenivå rødt for skogbranner. Den tørre Santa Ana-vinden blåser i disse tider gjennom området, og dette gir perfekte forhold for skogbrann og spredning.