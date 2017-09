Britisk politi har ransaket en bolig i London-forstaden Stanwell i forbindelse med T-baneangrepet i London etter at enda en mann er pågrepet i saken.

Politiet aksjonerte mot boligen søndag ettermiddag, dagen etter at en 21-åring ble pågrepet i Hounslow sent lørdag kveld.

Politiet opplyser at mannen ble pågrepet med hjemmel i terrorlovgivningen i Storbritannia, og tatt med til en politistasjon sør i London der han fortsatt sitter i politiets varetekt.

Han er den andre personen som er pågrepet etter bombeangrepet mot en stappfull T-bane ved stasjonen Parsons Green i London.

Lørdag ble en 18 år gammel mann pågrepet inne i avgangshallen på ferjeterminalen i Dover, og politiet mistenker at han forsøkte å rømme fra landet. Politiet betegnet pågripelsen som et gjennombrudd.

De holder imidlertid kortene tett til brystet når det gjelder hvilken rolle de to pågrepne skal ha hatt i angrepet fredag.

Ingen beviser tyder på IS

Politiet har tidligere uttalt at det holder mulighetene åpne for at et nettverk kan ha stått bak bombeangrepet på T-banen i London.

Væpnede patruljer aksjonerte lørdag kveld mot en bolig i forstaden Sunbury i Surrey sør for London, og ifølge BBC gjør de fortsatt søk i boligen søndag formiddag. Boligen tilhører et eldre par som er kjent for å huse hundrevis av barn, inklusive flere flyktninger, ifølge den britiske rikskringkasteren.

Kanalen har også snakket med innenriksminister Amber Rudd, som sier den seneste pågripelsen tyder på at angrepet ikke ble utført av «en ensom ulv».

Videre sier hun at ingenting foreløpig tyder på at det islamistgruppa IS sto bak, slik de selv hevder.

–Men etter hvert som dette utvikler seg, og vi får gjennomført etterforskningen vår, skal vi garantert finne ut hvordan han ble radikalisert hvis vi kan, sier Rudd.

Høyeste trusselnivå

Ingen mennesker ble drept, men 30 ble skadd da en hjemmelaget bombe gikk av inne i en T-banevogn på et distriktslinjetog ved Parsons Green i London.

Bomben detonerte ikke som den skulle, noe som ifølge politiet førte til at skadeomfanget ble mye mindre enn det kunne ha blitt.

Britiske myndigheter hevet trusselnivået til det høyeste nivået etter angrepet, noe som betyr at det antas at nytt forsøk på terror er «nært forestående».

Angrepet er det femte på seks måneder i Storbritannia, og debatten om politiressurser raser på øyriket. Skyggeinnenriksminister Diane Abbott fra Labour antyder at kutt i finansieringen av politiet «potensielt kan ha satt vårt arbeid mot terror i fare».

Rudd understreker imidlertid at regjeringen «forplikter seg til å sørge for at sikkerhetstjenester og politi har de rette ressursene». Hun avviser også at angriperen var «rett foran nesa på Scotland Yard», slik Donald Trump antydet på Twitter.

–Dette er ren spekulasjon, sier Rudd.