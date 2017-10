Listen over personer som kunne ønsket å rydde Daphne Caruana Galizia av veien, inneholder både toppolitikere, politiledelsen, rikmenn og næringslivstopper.

Rene Rossignaud / TT / NTB Scanpix

Den skyldige skal angivelig finnes blant de mange som har blitt rammet av Daphne Caruana Galizias avslørende journalistikk om korrupsjon, maktmisbruk og organisert kriminalitet på Malta.

Det var i hvert fall det sporet påtalemyndigheten på Malta straks fulgte opp etter at Daphne Caruana Galizia ble drept. Aktor Scerri Herrera måtte imidlertid trekke seg fra saken før hun rakk å avhøre noen av de mange innkalte vitnene.

Lang liste

Etter krav fra journalistens pårørende ble Herrera fratatt saken. For aktoren var selv på kant med journalisten som i forrige uke ble drept av en kraftig bilbombe som har rystet Malta og ført til internasjonale overskrifter.

Listen over personer som kan ha ønsket Daphne Caruana Galizia fjernet fra jordens overflate er lang. Ubehagelig lang. Den omfatter flere av landets toppolitikere, inkludert både statsministeren og opposisjonslederen, politiledelsen, påtalemyndigheten, rikmenn, næringslivstopper og lederne av de kriminelle nettverkene som opererer på den lille øystaten midt i Middelhavet.

Oljesmugling

En av de kriminelle aktivitetene som blir satt i forbindelse med mordet er handelen med olje fra Libya, som smugles over Middelhavet for å bli solgt i EU. Ifølge etterforskerne skal verdien på oljen som har blitt smuglet beløpe seg til over 250 millioner norske kroner.

Overfor den britiske avisen The Guardian forteller naboøya Sicilias sjefanklager, Carmelo Zuccaro, at det ikke kan utelukkes at medlemmer av det kriminelle nettverket som smugler den libyske oljen står bak mordet.

– Daphne Caruana Galizia har arbeidet med artikler om oljesmuglingen mellom Libya og Malta, sier sjefanklageren, som tilføyer at noen av personene som etterforskes har blitt nevnt i hennes artikler.

Det gjelder blant annet en tidligere maltesisk fotballspiller og hans bror, som fredag ble arrestert i Italia, mistenkt for å være del av det kriminelle nettverket.

Kritikk mot politisjefen

Carmelo Zuccaro har forgjeves forsøkt å innlede et samarbeid med maltesiske myndigheter om etterforskningen. Anmodningen har blitt ignorert i 18 måneder, forteller han.

– Malta har blitt et kriminelt skjulested for alle slags gangstere, sier den sicilianske sjefanklageren til The Guardian.

Siden det brutale drapet i forrige uke har tusenvis av mennesker i flere omganger tatt til gatene i hovedstaden Valletta for å kreve at de ansvarlige blir stilt for retten.

Søndag samlet kritikken seg særlig omkring landets politisjef, Lawrence Cutajar, som blir beskyldt for å beskytte den organiserte kriminaliteten som har forbindelser til landets politikere.

Korrupsjon

En av de konkrete anklagene som rettes mot politisjefen handler om at han har unnlatt å etterforske flere saker om hvitvasking og korrupsjon. Saker hvor også statsministerens stabssjef er implisert.

Noen av mistankene mot stabssjefen, Keith Schembri, har blitt reist av Maltas hvitvaskingskontor. Ifølge denne etaten har stabssjefen ulovlig tilegnet seg tilsvarende omtrent 950.000 kroner i forbindelse med Maltas kontroversielle salg av statsborgerskap til rike utlendinger, komplett med pass og adgang til alle EU-land.

Det maltesiske politiet har imidlertid aldri etterforsket anklagene, ifølge Malta Times.

«Marionettdukke»

Simon Busuttil, den tidligere opposisjonslederen i Maltas parlament, peker på at politisjefen har blitt skiftet ut fem ganger siden den nåværende regjeringen kom til makten i 2013. Den forrige politisjefen sa selv opp, i protest mot at statsminister Joseph Muscat forsøkte å stikke kjepper i hjulene for en eventuell etterforskning av sin stabssjef.

Simon Busuttil mener imidlertid at den nåværende politisjefen, Lawrence Cutajar, er en «komplett marionettdukke» innsatt av statsministeren.

AXEL SCHMIDT / X03330

«Mafialand»

Statsminister Joseph Muscat forsvarer politisjefen, og sier at han må dømmes ene og alene på sine handlinger og resultater.

– Demokrati handler ikke om å bue, rope eller klappe. Rettferdigheten blir ikke fullbyrdet ved offentlige lynsjinger eller ved å klandre noen, sa Muscat til Times of Malta etter helgas demonstrasjoner mot politisjefen.

Demonstrantene gikk under to store bannere hvor det ble hevdet at Malta har blitt et «mafialand» hvor rettsstaten har gått i oppløsning og hvor kriminaliteten blomstrer.

Statsministeren mener imidlertid at det faktum at demonstrantene kunne gi fritt uttrykk for slike holdninger motbeviser deres påstander.

Sjette bilbombe

Kritikken av Maltas rettsvesen har imidlertid versert lenge før mordet på gravejournalisten. Landets sjefsdommer, Silvio Camilleri, sa at rettssikkerheten i landet er truet allerede to uker før drapet.

Påstandene om at Malta har blitt et «mafialand» skyldes ikke kun forbindelsene til libyske militser og den italienske mafiaen, men også av metodene som de kriminelle uhindret tar i bruk. Bilbomben mot Daphne Caruana Galizia er den sjette i løpet av to år. Ingen av de fem tidligere sakene har blitt oppklart.

Statsminister Joseph Muscat hevder imidlertid at det er urimelig å kalle Malta et mafialand av den grunn.

– At et land blir utsatt for gjentatte terrorangrep betyr ikke at landet blir ledet av terrorister, sier han til Times of Malta.

«Verdens sikreste land»

Opposisjonsleder Adrian Delia i Nasjonalpartiet innrømmer at mordet har satt et ubehagelig skarpt søkelys på forholdene i landet.

– Vi har skapt en risikabel situasjon hvor den organiserte kriminaliteten har blitt styrket, mens institusjonene som skal bekjempe kriminalitet har blitt svekket, sa Delia da Maltas parlament utsatte en debatt om neste års statsbudsjett for heller å diskutere mordet på gravejournalisten.

– Malta ble regnet som verdens sikreste land, med et fremragende rykte. Det ble endret i forrige uke, sa Adrian Delia i parlamentet.

Det hører til historien at også Delia har vært gjenstand for Daphne Caruana Galizias søkelys, og i sin blogg har hun tidligere beskrevet ham som en bedrager som har gjemt vekk millioner av euro i skatteparadiser.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN