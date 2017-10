Spanias statsminister Mariano Rajoy vil lørdag holde et regjeringsmøte for å iverksette prosessen som opphever Catalonias selvstyre, ifølge en uttalelse.

Meldingen kom minutter etter at det ble klart at den katalanske regionspresidenten Carles Puigdemont nekter å etterkomme regjerings krav om tydelig å skrinlegge katalanske uavhengighetsplaner innen torsdag klokka 10.

Under lørdagens regjeringsmøte vil det bli vedtatt tiltak som så vil bli sendt til den spanske nasjonalforsamlingen slik at de generelle interessene til alle spanjoler blir beskyttet, heter det i kunngjøringen fra regjeringen.

Vedtaket vil være i tråd med artikkel 155 i den spanske grunnloven fra 1978. Artikkelen har imidlertid aldri blitt brukt etter at demokratiet ble gjeninnført i Spania i kjølvannet av Franco-diktaturet for fire tiår siden.

Meldingen om at Spania vil presse på for å frata Catalonia selvstyret, kommer etter at det ble kjent at Puigdemont som svar på regjeringens ultimatum har skrevet et brev til statsminister Mariano Rajoy. Der skriver han at regionalforsamlingen i Barcelona kan komme til å erklære uavhengighet hvis regjeringen i Madrid ikke vil forhandle men i stedet fratar regionen selvstyret.