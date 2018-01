Brannen ved et sykehus i Miryang i Sør-Korea fredag kostet minst 37 mennesker livet og var den verste landet har opplevd siden 2008. Nesten alle ofrene var kvinner og over 80 år gamle. Foto: AP / NTB scanpix

Dramatisk brann på sykehus for eldre i Sør-Korea

37 mennesker omkom og over 140 er skadd i en dramatisk brann fredag på et sykehus for eldre i byen Miryang i Sør-Korea.