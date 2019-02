USAs ambassadør til Canada sier Kinas fengsling av to canadiske statsborgere er uakseptabel og ber Kina løslate dem.

USAs ambassadør Kelly Craft sier i en uttalelse til nyhetsbyrået AP at USA er dypt bekymret for Kinas «ulovlige» fengsling av eksdiplomaten Michael Kovrig og konsulenten Michael Spavor. Uttalelsen er Crafts første i saken.

Kina pågrep canadierne etter at Canada pågrep Huawei-toppen Meng Wanzhou etter arrestordre fra USA i desember.

Meng, mobilgiganten Huawei og to datterselskaper er tiltalt for å ha løyet for amerikanske banker og ført dem bak lyset for å omgå USAs handelsrestriksjoner mot Iran. Amerikanerne vil ha Meng utlevert og stilt for retten i USA. Huawei avviser anklagene.

Craft understreker i sin uttalelse at tiltalen mot Meng utelukkende er basert på beviser og er i henhold til landets lover.

I slutten av januar ble Huawei-toppens utleveringshøring utsatt til mars.

I januar ble enda en canadier pågrepet i Kina. Han er mistenkt for å ha prøvd å svindle til seg 284 millioner dollar. Canadieren, hvis etternavn er Liao, har kinesisk opprinnelse.

