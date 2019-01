Statsminister May ber parlamentsmedlemmer støtte et krav om at den omstridte «backstop»-løsningen i skilsmisseavtalen kan byttes ut med «alternative løsninger».

Det skriver Sky News. I et møte med parlamentsmedlemmer fra det konservative partiet har hun bedt dem stille seg bak alternativet under brexitavstemninger i Underhuset på tirsdag.

Det er det høytstående partimedlemmet Sir Graham Brady som står i spissen for forslaget. Det er uklart hva alternativene innebærer.

Reserveløsningen for irskegrensen, ofte omtalt som en «backstop» for Nord-Irland, er kun ment å tre i kraft som en siste utvei hvis ingen annen løsning kommer på plass. Hovedgrepet er at det da skal innføres en midlertidig tollunion mellom EU og Storbritannia, samtidig som Nord-Irland underlegges store deler av regelverket for det indre marked. Formålet er å garantere fri flyt av varer over grensen mellom Irland og Nord-Irland, noe som regnes som avgjørende for fredsprosessen på øyen.

Frykten blant motstanderne er at den skal kunne bli en «felle» som fanger britene i en uønsket tollunion med EU på ubestemt tid. Skeptiske røster krever derfor en absolutt grense for hvor lenge løsningen kan vare, alternativt en klausul som gjør det mulig for britene ensidig å trekke seg fra løsningen.

Opposisjonen mot løsningen bidro sterkt til at Mays avtale strandet i Underhuset tidligere i januar.

EU har til nå utelukket å gjenåpne forhandlingene om Storbritannias skilsmisseavtale.