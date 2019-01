Håpet om å finne to år gamle Julen i live er for lengst ute, men spanske redningsarbeidere jobber fortsatt med å hente ham opp fra brønnen han falt ned i.

Den lille gutten forsvant 13. januar og familien skjønte straks at han hadde falt ned i en over 100 meter dyp brønn ved landsbyen Totalán utenfor Malaga i Sør-Spania.

Brønnhullet er bare 20–30 centimeter bred og håpet om å finne lille Julen Rosello i live synes for lengst å være ute.

Brønnhullet er for trangt til at noen kan gå ned, og jord og stein har rast ned og delvis tettet hullet. Det skjedde trolig da gutten falt ned.

Redningsmannskapene nekter imidlertid å gi opp håpet og har de siste dagene gravd seg ned ved siden av brønnen. Planen er å ta seg inn fra siden, men arbeidet har vært vanskelig og faren for at brønnen skal rase helt sammen er stor.

– Vi fortsetter arbeidet uten hvile og føler at vi kommer stadig nærmere Julen, sier ingeniøren Angel Garcia Vidal, som koordinerer arbeidet.

En talsmann for politiet i Malaga-provinsen fastholder at det fortsatt er håp om å finne toåringen i live, selv om det ikke er registrert livstegn på over en uke.

– De som arbeider her risikerer livet i den tro at han fortsatt er i live og at de vil lykkes med å hente ham levende opp. Dersom det ikke hadde vært tilfelle, hadde de ikke jobbet under slike forhold, sier Bernardo Molto.