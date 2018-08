President Donald Trump gjør helomvending og har bestemt at flagget ved Det hvite hus skal vaie på halv stang for John McCain helt fram til bisettelsen.

Det hvite hus flagget på halv stang søndag, men heiste flagget til topps igjen mandag morgen lokal tid. Det gikk ikke upåaktet hen, og Trump fikk flengende kritikk for manglende respekt for den avdøde republikanske senatoren, som også var en krass kritiker av Trump.

Trump valgte dermed å gjøre helomvending.

– Til tross for at vi var uenige i fremgangsmåter og politikk, så respekterer jeg John McCains innsats for vårt land, og til hans ære har jeg signert en proklamasjon om at USAs flagg skal vaie på halv stang fram til dagen han skal bisettes, heter det i en kunngjøring fra presidenten mandag.

NTB Scanpix

Halv stang på ambassader

Kunngjøringen innebærer ikke bare halv stang for flagget på Det hvite hus, den gjelder også alle offentlige bygninger, militære anlegg og USAs ambassader rundt omkring i verden.

Trump opplyser dessuten at visepresident Mike Pence vil holde en tale under en minnestund for McCain i Kongressen fredag.

McCain bisettes i en seremoni i Maryland førstkommende søndag, og rett før han døde ga han beskjed om at president Trump var uønsket i bisettelsen.

Mattis, Kelly og Bolton

Mandag gjorde Trump det klart at han under minnegudstjenesten vil bli representert av forsvarsminister Jim Mattis, stabssjef John Kelly og USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Blant dem som har kritisert Trump, er flere veterangrupper. I et brev fra Denise Rohan, nasjonal kommandant i veteranorganisasjonen American Legion, blir Det hvite hus bedt om hedre McCain og følge den samme protokollen som når høytstående regjeringsmedlemmer dør.