– Dette er en av de mørkeste dagene i New Zealands historie, sier landets statsminister Jacinda Ardern etter skytingen i to moskeer i Christchurch fredag.

– Det som har skjedd her er en ufattelig voldshandling. Det er en av de mørkeste dagene i New Zealand, sier Ardern på en pressekonferanse.

– Mange av dem som er rammet av denne skytingen, kan ha innvandrerbakgrunn eller til og med være flyktninger. De har valgt å gjøre New Zealand til sitt hjem og New Zealand er deres hjem. De er oss. Personen bak denne volden, er ikke oss. Denne personen har ingen plass i New Zealand, sier hun.