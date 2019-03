Frankrikes president Emmanuel Macron kan si nei til utsettelse av brexit hvis statsminister Theresa May ikke begrunner utsettelsen godt nok.

– Hvis May ikke er i stand til å gi tilstrekkelige garantier på toppmøtet for at strategien hennes er troverdig, vil kunne føre til at forespørselen blir avvist, sa Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian i nasjonalforsamlingen lørdag.

I så fall vil Storbritannia krasje ut av EU uten avtale, fastslår han.

En utsettelse av skilsmissen vil kreve enstemmig tilslutning fra EUs øvrige medlemsland. Det betyr at både Macron og alle andre ledere har vetorett.