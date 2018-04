Skoleskytinger med flere ofre i USA har økt. Flere personer er drept i slike skyteepisoder de siste 18 årene enn i løpet av hele 1900-tallet.

I en ny rapport i Journal of Child and Family Studies regnes hendelser der minst fire personer er blitt drept eller skadd.

Den første skoleskytingen med flere ofre i USA skjedde i 1940. En ansatt drepte fem kollegaer før han skjøt seg selv. På 1950- og 1960-tallet var det ingen større episoder, men i 1976 skjøt en 16 år gammel jente to personer og skadet ni. Deretter økte antallet skytinger med en topp på 1990-tallet.

Gjengopprør ikke med

Fra 1940 til 1999 ble til sammen 55 drept i 22 masseskytinger på skoler i USA. Fra 2000 til 2018 melder rapporten at 66 har blitt drept i 22 forskjellige episoder.

Studien har utelatt gjengoppgjør og skyteepisoder på universiteter.

Torsdag samlet omkring 1000 mennesker seg i en park for å demonstrere nær Columbine High School – skolen der 12 studenter og en lærer ble drept i 1999.

17 drept

Gruppen med demonstranter inkluderte også elever ved Florida-skolen Marjory Stoneman Douglas – der 17 personer ble drept 14. februar i år. Demonstrasjonen var for økt våpenkontroll og pekte på viktigheten av å stemme ved neste valg.

Elever og lærere ved videregående skoler over hele USA er ventet å forlate klasserommene fredag og demonstrere mot økt våpenkontroll. Fredag vil Columbine High School være stengt for å markere at det er 19 år siden masseskytingen.