I PARIS: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og hans kone Ingrid Schulerud utenfor Élyséepalasset i Paris. Paret var i helgen i Paris sammen med ledere fra en rekke land for å markere hundreårsdagen for våpenhvilen som satte sluttstrek for første verdenskrig. FOTO: Johan Falnes / NTB scanpix