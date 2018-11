USAs president Donald Trump sier det skal komme «en full rapport» om hvem som drepte journalisten Jamal Khashoggi innen de neste to dagene.

Trump er lørdag i California for å besøke ofre etter skogbrannen som herjer i delstaten. I forbindelse med et besøk til Malibu sør i delstaten, sa han til oppmøtte journalister at den «fulle rapporten» over «hvem som gjorde det» skal bli ferdig innen førstkommende mandag eller tirsdag.

Anonyme kilder

USAs utenriksdepartement avviste lørdag at amerikanske myndigheter har landet på en endelig konklusjon om hvem som sto bak drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Flere amerikanske medier siterte fredag anonyme kilder i CIA på at etterretningsbyrået har konkludert med at drapet ble bestilt av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

Trump sa til journalistene i Malibu at det var «for tidlig» for ham å kommentere kildene som amerikanske medier siterte fredag.

Liket partert

Den regimekritiske saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Han skal umiddelbart ha blitt kvalt, før liket ble partert.

Påtalemyndigheten i Saudi-Arabia har siktet elleve personer i forbindelse med drapet. De ber om dødsstraff for fem av dem. USA har innført sanksjoner mot 17 saudiarabiske statsborgere som følge av drapet.