Dommer Brett Kavanaugh gikk offensivt ut og insisterte på at han aldri har begått seksuelle overgrep på Christine Blasey Ford eller noen andre.

I en emosjonell åpningserklæring der han kjempet for sitt renommé og for å berge sin utnevnelse til dommer i Høyesterett, fortalte han om en vellykket karriere som jurist og en støttende familie.

Da Kavanaughs vitnemål i Senatets justiskomité startet, sa han at hans og hans families navn er blitt «fullstendig og permanent ødelagt» i løpet av prosessen.

Med høy og fast stemme sa han at hele prosessen med godkjenning av ham selv som høyesterettsdommer er blitt en nasjonal skam.

Sint og emosjonell

Han virket sint da han anklaget Senatets justiskomité for å være medskyldig ved å ha latt det gå ti dager fra anklagene fra Ford kom fram, til han og Ford fikk vitne.

– Denne prosessen er blitt et sirkus, sa han og viste til at han krevde at komiteen skulle avhøre ham allerede dagen etter at anklagene kom fram.

Senere under utspørringen svarte han aggressivt da senator Dianne Feinstein spurte ham hvorfor han ikke hadde bedt om en FBI-etterforskning av anklagene.

Nekter å trekke seg

Han gjorde det helt klart at han ikke vil la seg presse til å trekke seg fra nominasjonen, og at han ikke vil gi opp, selv om han ikke skulle bli godkjent.

Kavanaugh startet sitt vitnemål en times tid etter utspørringen av Ford i justiskomiteen, der hun framsto som svært troverdig da hun anklaget ham og en kamerat for å ha forsøkt å voldta henne.

Hun sa at hun er hundre prosent sikker på at det var en svært beruset Kavanaugh som forsøkte å voldta henne da hun var 15 og han 17.

Avviste kategorisk

Men Kavanaugh selv avviste fullstendig at han noensinne har hatt noen seksuell eller fysisk kontakt med Ford overhodet, og at anklagene mot ham er et kalkulert og målbevisst politisk slag mot ham.

Han sa noe av bakgrunnen for anklagene er raseriet hos noen over at Donald Trump vant valget, og kaller anklagene hevn på vegne av Clinton-paret.

Han svarte nei, nei og nei på konkrete spørsmål fra påtaleadvokaten Rachel Mitchell om han hadde forsøkt å kle av henne, om han hadde holdt sin hånd over munnen hennes, om han hadde gnidd sine kjønnsorganer mot henne.

Støtte fra familien

Kavanaugh hadde vanskelig for å holde tårene tilbake da han fortalte at hans familie står fast bak ham, og at en av hans døtre sa at de burde be for kvinnen som hadde anklaget ham.

– Det er mye visdom fra en tiåring, sa han med tykk stemme.

Flere ganger senere måtte han stoppe opp for å samle seg da han fortalte om sin familie mens han var ung, og om kvinner fra ungdommen som var hans venner, og som i dag støtter ham og sender ham støtteerklæringer.