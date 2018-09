Minst 166 lik er funnet i massegraver i delstaten Veracruz, opplyser mexicansk påtalemyndighet.

Myndighetene kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke opplyse hvor massegravene er avdekket, men det dreier seg om minst 166 døde mennesker, opplyste Jorge Winckler på vegne av påtalemyndigheten torsdag.

Likene ble gravd ned for minst to år siden, opplyste Winckler, som la til at etterforskere har funnet 114 identitetskort i til sammen 32 massegraver.

Klær, personlige eiendeler og skjelettbiter er funnet i massegravene, men etterforskerne baserer seg på antall hodeskaller for å slå fast det nøyaktige antallet, opplyste Winckler.

Det dreier seg om et av de største funnene av massegraver i Mexico til nå, i en delstat der det har vært bølger av tilfeller av bortføringer og utpressingssaker. Delstaten har også vært åsted for blodige kamper mellom narkotikakartrellene Zetas og Jalisco.

Winckler opplyser at politiet fant massegravene etter at et vitne fortalte om «hundrevis av lik» som var gravd ned. Med bruk av droner, radarer og annet utstyr klarte politiet å lokalisere massegravene. Oppgravingsarbeidet startet for en måneds tid siden. Winckler utelukker ikke at flere døde kan bli funnet.