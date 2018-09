Israel bestrider helsedepartementet i Gazas påstand om at en 12-åring som ble drept fredag, ble skutt i hodet av israelske soldater.

Den israelske hæren sier ifølge nyhetsbyrået AP at de har bevis for at Shadi Abdel Aal ble truffet av en stein som ble kastet av en demonstrant.

To menneskerettighetsgrupper på Gazastripen sier gutten døde etter å ha blitt truffet av en «hard gjenstand».

Nyhetsbyrået AFP var til stede da flere hundre sørgende fulgte gutten til graven lørdag. En 12 år gammel venn av Shadi forteller at de to var sammen og kastet stein mot gjerdet under protesten fredag. Shadi ble truffet av en tåregassgranat avfyrt av israelske styrker og falt umiddelbart i bakken, ifølge vennen.

Adel Hana, AP / NTB scanpix

Det Hamas-drevne helsedepartementet i den palestinske enklaven sa fredag at Shadi Abdel Aal ble skutt og drept av israelske soldater. Lørdag sier en talsperson i departementet at gutten døde av hodeskader, uten å oppgi detaljer.

Fredag demonstrerte flere tusen palestinere igjen flere steder langs det tungt bevoktede grensegjerdet mot Israel. Ifølge departementet ble minst 80 mennesker skutt og såret av israelske soldater, mens to 21-åringer ble skutt og drept.

Felipe Dana / AP / NTB scanpix

Siden 30. mars er minst 178 palestinere skutt og drept, blant dem ubevæpnede demonstranter, barn, helsepersonell og journalister. Én israelsk soldat er drept i samme periode.

Israel har høstet krass internasjonal kritikk for å skyte ubevæpnede demonstranter og anklages for overdreven maktbruk. Israel mener maktbruken er nødvendig for å beskytte landet mot det de mener er Hamas' forsøk på å infiltrere landet.