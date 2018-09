TRUFFET: Bildet er fra Wilmington i North Carolina, der en mor og hennes baby mistet livet da et tre traff huset deres fredag. FOTO: Chuck Burton, AP / NTB scanpix

Mor og barn omkom under orkanen i USA

En mor og hennes baby mistet livet da et tre falt over huset deres i Wilmington i North Carolina. De er de første bekreftede dødsofrene for orkanen Florence.