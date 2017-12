USAs president Donald Trump avviser nok en gang anklager fra kvinner som sier de har blitt seksuelt trakassert av ham.

Tirsdag tok USAs president til Twitter for å svare på anklagene:

– Til tross for tusener av bortkastede timer og bruk av millioner av dollar, har Demokratene vært ute av stand til å vise enhver Russland-kobling, så nå flytter de fokus til falske anklager og oppdiktede historier om kvinner som jeg enten ikke kjenner eller aldri har møtt, skrev presidenten.

«Lettvektssenator»

Han fortsatte:

– Lettvektssenatoren Kirsten Gillibrand, en total lakei for Chuck Schumer og noen som ville komme til kontoret mitt for «å be» om valgkamppenger for ikke så lenge siden (og gjøre hva som helst for dem), står nå i ringen for å slåss mot Trump, skrev han videre.

Trumps meldinger på Twitter kom tirsdag, dagen etter at tre kvinner som tidligere har anklaget ham for seksuell trakassering, fortalte sine historier på NBCs program «Megyn Kelly Today». De tre kvinnene – Jessica Leeds, Samantha Holvey og Rachel Crooks – oppfordrer Kongressen til å granske Trumps oppførsel.

Ba Trump gå av

Det hvite hus' talskvinne Sarah Huckabee Sanders hadde lovet å legge fram en liste over øyenvitner til støtte for Trumps sak. Det hadde hun sent mandag kveld ennå ikke gjort.

Gillibrand havnet i Trumps søkelys tirsdag fordi hun dagen i forveien ba ham gå av, som følge av anklager fra flere kvinner.

I den amerikanske valgkampen i fjor fikk Trump negativ oppmerksomhet etter at et lydopptak av ham ble lekket. Her skrøt Trump av at kjendisstatusen hans gjorde det mulig å beføle kvinner uten å få reaksjoner.