Senator Elizabeth Warren (69) sier hun stiller som kandidat for Demokratene i det amerikanske presidentvalget i 2020.

Mandag kunngjorde hun at hun lanserer sitt kandidatur og vil med det forsøke å utfordre president Donald Trump i presidentvalget om to år, skriver Washington Post.

Men veien dit er lang, for hun må først gjennom nominasjonskampen i eget parti. Og det er ingen lett prosess.

Warren håper imidlertid at hennes omdømme som bekjemper av populisme kan bidra til å skaffe henne fordeler over det som trolig kan bli over 20 øvrige kandidater i partiet som også vil kjempe om nominasjon.

Senatoren fra Massachusetts sier hun er i gang med å danne en forberedende komité for sitt kandidatur.

Hun kastet seg inn i nasjonal politikk for rundt ti år siden, under finanskrisen, med krav om bedre beskyttelse av forbrukernes rettigheter. Hun ble raskt en av partiets mest fremstående liberale politikere.

Som presidentutfordrer må hun appellere til partiets grunnbase. I en delvis biografisk fire minutter lang video hun publiserte mandag viser hun blant annet til økonomiske utfordringer.

– Middelklassen i USA er under angrep. Hvordan endte vi opp slik? Milliardærer og store selskaper bestemte seg for at de ønsket en større del av kaken. Og de fikk politikere på sin side som ga dem større kakestykker, sier hun i videoen.