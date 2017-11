Midt under fredagsbønnen ble Egypt rammet av det blodigste terrorangrepet i landets historie. Og denne gangen var det ikke rettet mot kristne, men mot muslimer.

Statlig TV meldte først at 54 personer var drept, men noen timer senere var tallet oppjustert til 235. Minst 125 personer er såret.

Angrepet skjedde ved en sufi-moské i byen Bir el-Abd nord på Sinaihalvøya og rammet midt under fredagsbønnen.

Moskeen er mye brukt av tilhengere av den islamske retningen sufisme, ifølge en lokal stammeleder. Sufiene blir ofte anklaget for kjetteri av ytterliggående islamister.

Flere bomber

Væpnede menn i fire terrengkjøretøyer åpnet ild mot menneskene inne i bygningen. I tillegg ble det utløst en eller flere bomber i og utenfor moskeen. Skrekkslagne mennesker som forsøkte å flykte, ble meid ned av angriperne, som deretter forsvant fra stedet.

Øyenvitner forteller at angriperne hadde blokkert veiene bort fra moskeen ved å sprenge biler som ble stående i brann. Dermed greide ikke folk å komme seg unna.

Ifølge egyptiske medier ble angrepet gjennomført av fem personer.

Sørgeperiode

Øyenvitner forteller at angriperne hadde blokkert rømningsveiene ved å sprenge kjøretøyer, som så ble liggende og brenne og sperre veiene.

Ambulanser har fraktet døde og sårede til flere ulike sykehus i nærheten.

Egypts president Abdel Fattah al Sisi har innkalt til møte i regjeringens sikkerhetsutvalg, opplyser egyptisk TV. Presidentens kontor har også kunngjort en tre dager lang nasjonal sørgeperiode.

Regjeringen i Israel uttrykker medfølelse med egypterne og tar til orde for felles kamp mot terrorisme.

Foreløpig er det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, men opprørere som sverger troskap til IS, har tidligere stått bak en rekke angrep med til sammen flere hundre drepte politifolk og soldater etter militærkuppet i Egypt i 2013.

Den internasjonale flyplassen i Kairo utvidet sikkerhetskontrollen etter angrepet, og soldater patruljerte i gangene og sjekket passasjerer.

Tror IS står bak

Den svenske Midtøsten-forskeren Per Jönsson tror det er IS som står bak angrepet. Han mener det kan være snakk om et hevnangrep for gruppens tap i Syria, Irak og andre land.

– Når jihadistene er på retrett, må de nøye seg med de myke målene, enten det er i Paris, Stockholm eller i Sinai, sier han til TT.

Egypt-forsker Jacob Høigilt ved Institutt for fredsforskning PRIO mener imidlertid at angrepet må forstås ut fra lokale, egyptiske forhold.

– Samtidig som jihadister er aktive, er det sterk misnøye i lokalbefolkningen med sentrale myndigheter, og dette er en eksplosiv blanding, sier Høigilt til NTB.

Han er sterkt kritisk til hvordan president Abdel Fatah al-Sisi har håndtert situasjonen.

– Sisi og regimet har hatt stø kurs mot stadig dårligere tilstander. Det er et inkompetent og fryktelig undertrykkende regime. Det høster som det har sådd, sier Høigilt.

Flere angrep

Egyptiske opprørere har den siste tiden først og fremst angrepet politiet og militæret. Fredagens angrep er det som har krevd flest sivile dødsofre siden kuppet i 2013. Tidligere i november ble åtte sivile og to soldater drept da opprørere med bånd til IS angrep en kolonne med sementlastebiler på Sinaihalvøya.

Disse angriperne skal ha tilhørt gruppen som tidligere het Ansar Beit al-Maqdis, men som nå kaller seg Sinaiprovinsen og har sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppen IS.

Landets flyvåpen ødela torsdag en rekke kjøretøyer som angivelig skulle frakte våpen fra Libya til Egypt. Luftangrepet skjedde nær grensen mellom de to landene.