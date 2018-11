Donald Trump kaller valgresultatet en enorm suksess og sier at det republikanske flertallet i Senatet ble styrket til tross for svært fiendtlig mediedekning.

På sin første pressekonferanse etter tirsdagens mellomvalg innledet Trump med å si at republikanerne gjorde det utrolig bra til tross for flere ulemper.

– Vi gjorde det utrolig bra til tross for en veldig ulempe i finansieringen, sa Trump og argumenterte med at Demokratene hadde fått valgkampstøtte fra en rekke rike støttespillere.

Han sa også at seieren i Senatet kom til tross for det han kalte «en svært fiendtlig mediedekning, for å si det mildt».