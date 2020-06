Seriedrapsmann tilstår flere drap i USA

Joseph J. DeAngelo (74), også kjent som «The Golden State Killer», har tilstått å ha begått flere voldtekter og drap i California på 1970- og 80-tallet.

Publisert Publisert Nå nettopp

En tydelig svekket Joseph James DeAngelo (74) måtte ha hjelp av sine advokater da han ankom et rettsmøte i Sacramento i California mandag.

NTB-AFP

Den tidligere politimannen er siktet for til sammen 13 drap, og i et rettsmøte i Sacramento i California mandag tilsto han å ha begått drapene.

DeAngelo ble pågrepet i april 2018 og har sittet i varetekt siden. Under mandagens rettsmøte svarte han kun «ja», «nei» og «skyldig» på dommerens spørsmål.

Ifølge aktor Amy Holliday har De Angelo gått med på å tilstå til sammen 13 tilfeller av overlagt drap i bytte mot at han unngår dødsstraff og i stedet dømmes til livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

Det er foreløpig ikke kjent når rettssaken mot ham starter.

Sparket for tyveri

DeAngelo arbeidet i to forskjellige politidistrikt mellom 1973 og 1979, men fikk til slutt sparken for butikktyveri. Ifølge politiet er det svært sannsynlig at DeAngelo begikk flere av drapene mens han var ansatt i politiet.

Han er i tillegg mistenkt i 45 voldtektssaker, men han kan ikke siktes i disse sakene ettersom de er foreldet.

Seriedrapene rystet og skremte California i årevis. Gjerningsmannen pleide å snike seg inn i hjemmene til folk som lå og sov. Deretter voldtok han kvinner mens mennene lå bundet fast. Ofrene hans var alt fra 13 til 41 år gamle.

DNA fra slektsforskning

Drapene var uoppklarte i flere tiår. Men i 2018 ble DNA-spor fra et av åstedene koblet med databaser som samler menneskers DNA for kartlegging til bruk i slektsforskning.

DNA-et til en slektning av DeAngelo ble funnet i en av databasene, og dermed gikk politiet gjennom personens familietre og fulgte spor som ledet dem rett til DeAngelo.