Rådgiverne til daværende presidentkandidat Donald Trump hadde kontakt med russere mer enn 100 ganger før valget i november. Ifølge rapporten forsøkte Trump også å ta kontroll over etterforskningen og å få spesialetterforskeren sparket.

Den 400 sider lange rapporten ble offentliggjort klokken 17.05 norsk tid torsdag. Samtidig gikk en smilende Donald Trump på talerstolen i Washington, og erklærte at han hadde «en god dag».

Spesialetterforsker Robert Mueller har ikke funnet bevis for at Trumps rådgivere og kampanjestab samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget, men likevel slår han fast det var mye kontakt mellom de to partene, skriver Aftenposten.

Hyppig kontakt med russere

17 av Trumps rådgivere og kampanjefolk hadde kontakt med russere mer enn 100 ganger, noe som ikke passer med påstanden fra Trump-kampanjen i november 2016 om at «det var ingen kommunikasjon mellom kampanjen og noen utenlandsk enhet».

Time har laget en liste over alle ganger Trumps folk hadde kontakt med russere fra tidlig under valget helt frem til innsettelsen av Donald Trump som president.

JOSHUA ROBERTS, Reuters / NTB Scanpix

– Prøvde å fjerne Mueller

Ifølge rapporten ba Trump i juni 2017 sjefadvokat Don McGahn i Det hvite hus om å be den fungerende justisministeren om å fjerne spesialetterforsker Robert Mueller på grunn av interessekonflikt.

McGahn nektet og besluttet at han heller ville slutte i jobben selv. Han sammenlignet hendelsen med da president Richard Nixon ba en rekke ministre og tjenestemenn i justisdepartementet om å avskjedige spesialetterforskeren som undersøkte Watergate-skandalen. Alle nektet og besluttet at de heller ville gå av.

McGahn gikk av høsten 2018.

Nektet å følge ordre

CNN skriver at det i Mueller-rapporten står at presidentens forsøk på å påvirke etterforskningen mislyktes, stort sett fordi folk i kretsen rundt Trump nektet å følge ordre.

Washington Post skriver at president Trump, da han fikk vite at Robert Mueller var utnevnt som spesialetterforsker, sa at «dette betyr slutten på mitt presidentskap». Dette er med i rapporten fordi Jody Hunt, stabssjef for daværende justisminister Jeff Session, noterte ned uttalelsen.

Presidenten skal ha sagt at alle hadde fortalt ham at «hvis du får en av disse uavhengige spesialetterforskerne, vil det ødelegge presidentskapet ditt».

Andrew Harnik, TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Etterforsket ti hendelser

Mueller avdekket ifølge rapporten ikke noe samarbeid fra amerikansk side med russere foran valget i 2016. Han trekker imidlertid ingen konklusjon når det gjelder opplysninger om at Trump ved ti anledninger skal ha forsøk å hindre etterforskningen.

Justisminister William Barr opplyste imidlertid under en pressekonferanse torsdag at han og visejustisministeren har konkludert med at bevisene fra Mueller «ikke er tilstrekkelig til å slå fast at presidenten la hindringer i veien for etterforskningen».

Utilstrekkelige svar

Rapporten, som er på 448 sider, viser at Trump skriftlig besvarte spørsmål fra Muellers etterforskere, men at svarene han ga ikke ble ansett for å være tilstrekkelige.

Etterforskerne besluttet likevel å ikke stevne inn presidenten til et intervju, vel vitende om at dette trolig hadde resultert i en langvarig rettsprosess.

Robert Mueller har gjennomført en 22 måneder lang granskingen av antatt russisk valginnblanding. Rapporten ble fremlagt 22. mars og torsdag fikk det amerikanske folket tilgang til en sladdet versjon.

Jon Elswick, AP / NTB Scanpix

Kan ikke frikjenne presidenten

Mueller har også vurdert om president Donald Trump har motarbeidet etterforskningen.

«Bevisene vi fant om presidentens handlinger og hensikt gir oss vanskelige problemstillinger som vi måtte løse hvis vi gjennomførte en tradisjonell påtalemessig vurdering. Samtidig, hvis vi etter en grundig etterforskning var sikre på at presidenten ikke hadde motarbeidet etterforskningen, vi ville ha slått fast det. Basert på fakta og gjeldende rettslige standarder, er det ikke mulig for oss å gjøre det», heter det i rapporten, skriver Washington Post.

Mueller kan avgi egen forklaring

Tidligere torsdag fikk justisministeren krass kritikk for sin håndtering av rapporten fra lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer.

De mener Barrs håndtering har resultert i en tillitskrise hva angår hans uavhengighet og upartiskhet, og ba Mueller selv om avgi forklaring i kongressen.

– Jeg har ingen innsigelser mot at Mueller avgir sin forklaring, sa Barr under pressekonferansen.

Leder i justiskomiteen i Representantenes hus, Jerrold Nadler, sa torsdag at Mueller bør forklare seg innen 23. mai.