Mexico og Honduras har undertegnet en avtale om samarbeid for å bremse strømmen av mellomamerikanske asylsøkere nordover til USA.

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador sier at Honduras vil iverksette et mexicansk program for å få folk i arbeid med treplanting og også kopiere et mexicansk program for å gi studenter små stipendier.

Treplantingsprogrammet skal etter planen skape 20.000 nye jobber og er ledd i en plan for å angripe årsakene til utvandringen, ifølge Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard.

– Dette er et budskap til verden om å løse en arbeidsløshetskrise ved å plante ny skog og forbedre miljøet, sa guvernøren i den mexicanske delstaten Veracruz, Cuitlahuac García Jiménez.

– Rasjonell løsning

López Obrador sier at Mexico skal hjelpe Honduras så mye som mulig, men han sier ikke noe om hvordan programmene skal finansieres.

– Dette er en svært viktig innsats fordi den viser at det fins alternativer for å bidra med en rasjonell, effektiv og human løsning på migrasjonsproblemet, som ikke kan løses med maktbruk, og uten å takle årsakene, sa han.

Planen blir lagt fram samtidig med at Mexico har styrket grensekontrollen i sør etter at USA truet med å innføre toll på mexicanske eksportprodukter om ikke Mexico stanset strømmen av migranter fra Mellom-Amerika gjennom Mexico til USA.

Ber om hjelp

Honduras' president Juan Orlando Hernández har appellert til mer velstående land om å hjelpe til med økonomisk utvikling i Mellom-Amerika og det sørlige Mexico om det skal bli mulig å bremse migrasjonen.

USA har også truet med å stanse økonomisk bistand til Honduras, El Salvador og Guatemala om ikke de mellomamerikanske landene stanser migrasjonen, og lørdag inngikk USA en avtale med Guatemala om at asylsøkere fra blant annet Honduras og El Salvador må søke asyl der og ikke i USA.