Storbritannias statsminister Theresa May vurderer å la Underhuset stemme over sju ulike brexit-alternativer neste uke, ifølge Sky News.

Å trekke artikkel 50, og dermed stanse brexit-prosessen, er blant de sju alternativene. Å gjennomføre en ny folkeavstemning er et annet alternativ, opplyser kilder til Sky News.

De sju alternativene som regjeringen vurderer å legge fram til avstemning i Underhuset, ser slik ut, ifølge en minister i det britiske regjeringsapparatet:

1. Å trekke artikkel 50

2. Ny folkeavstemning

3. Mays egen brexitavtale, som fra før er stemt ned to ganger

4. Mays brexitavtale, med medlemskap i EUs tollunion

5. Mays brexitavtale, med tollunion og tilgang til EUs indre marked

6. Ordinær frihandelsavtale

7. Brexit uten noen form for avtale

– Panikk

Valgmulighetene vurderes presentert fordi May frykter at hennes egen brexit-plan heller ikke vil få flertall når Underhuset skal stemme over den i neste uke, opplyser den ikke navngitte ministeren til Sky News.

Ministeren sier Downing Street 10 er i «panikk-modus» og frykter Mays fra før nedstemte avtale ikke vil samle nok støtte til å gå gjennom i Underhuset.

Derfor vurderer May å presentere en rekke indikative alternativer som de folkevalgte kan stemme over, vel vitende om at hvis de ikke får sjansen til å sondere alternative løsninger, kan Parlamentet tvinge regjeringen til å tillate avstemning over alternativer uansett ved å ta brexit-prosessen i egne hender.

– Alt er mulig

EU og Storbritannia er enige om å utsette skilsmissen til tidligst 12. april, to uker senere enn den opprinnelige datoen som var satt til 29. mars.

– Det betyr at alt er mulig fram til 12. april, sier EUs president Donald Tusk.

Han lister opp flere scenarioer: at Underhuset vedtar skilsmisseavtalen som den britiske regjeringen har forhandlet fram med EU, at britene går inn for en langvarig utsettelse for å tenke igjennom brexitstrategien på nytt, eller at Storbritannia avlyser hele skilsmissen.

– Skjebnen til brexit ligger i våre britiske venners hender, sier Tusk.

– Vi i EU er forberedt på det verste, men håper på det beste. Og som dere vet, er håpet det siste som dør, sier han.