Titusener demonstrerte mot Netanyahu i Israel

Politiet brukte vannkanoner mot demonstranter utenfor den israelske statsministerboligen i Jerusalem natt til søndag, og minst tolv ble pågrepet.

Demonstrasjonene mot Israels korrupsjonstiltalte statsminister Benjamin Netanyahu fortsetter i Israel. Lørdag kveld samlet titusener seg flere steder i landet, blant annet utenfor statsministerboligen i Jerusalem. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Også utenfor Benjamin Netanyahus private bolig i kystbyen Caesarea, i en park i Tel Aviv og flere andre steder i Israel ble det lørdag kveld holdt demonstrasjoner.

Titusenvis av demonstranter krever den korrupsjonstiltalte statsministerens avgang og protesterer mot måten han har taklet koronapandemien på, den høye arbeidsledigheten og de store sosiale skillene i Israel.

Etter fem timer beordret politiet demonstrantene bort fra området nær statsministerboligen i Jerusalem. Da mange av nektet å etterkomme ordren og satte seg ned, brukte politiet vannkanoner.

– Politiet tillater demonstrasjoner, men ikke sivil ulydighet, sier politiets talsmann Micky Rosenfeld.

Titusener demonstrerte lørdag kveld flere steder i Israel med krav om at landets korrupsjonstiltalte statsminister Benjamin Netanyahu må gå av. Foto: AP / NTB scanpix

Dramatiske følger

Israel har i flere uker vært preget av store demonstrasjoner med krav om Netanyahus avgang.

Den israelske regjeringen var rask med å innføre strenge smitteverntiltak da koronapandemien rammet landet, og store deler av samfunnet ble stengt ned i midten av mars.

Hver fjerde israeler levde fra før under fattigdomsgrensen, ifølge den uavhengige israelske hjelpeorganisasjonen Latet, og de økonomiske følgene av nedstengningen ble dramatisk.

Den offisielle arbeidsledigheten har passert 20 prosent.

Økt smittespredning

I forrige måned besluttet Netanyahu å oppheve så å si alle tiltak, noe som raskt førte til en oppblomstring av smitte.

Over 60.000 har til nå fått påvist smitte i Israel, og 33.000 har fortsatt viruset i kroppen. Ifølge offisielle tall har tallet på koronarelaterte dødsfall passert 450.

– Det fins ingen magisk løsning på dette, sa Netanyahu da han søndag sammenkalte regjeringen.

– Den andre smittebølgen har rammet hele verden, ikke bare Israel. Vi gjør fortsatt alt for å bremse spredningen av pandemien, sa han.

Demonstrasjonene mot statsminister Benjamin Netanyahu fortsatte lørdag kveld flere steder i Israel, blant annet utenfor statsministerboligen i Jerusalem der tolv demonstranter ble pågrepet. Foto: AP / NTB scanpix

Tiltalt

Netanyahu er tiltalt for bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd i tre separate saker og leder en skjør samlingsregjering sammen med sin tidligere rival Benny Gantz.

Mange israelere mener at han som følge av tiltalen bør gi slipp på statsministerposten, men selv nekter han for å ha gjort noe galt og hevder å være utsatt for politisk forfølgelse.

Gantz skal etter planen overta statsministerstolen i november 2021, men det er høyst uklart om regjeringen lever så lenge.