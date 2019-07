Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) holder onsdag kveld krisemøte i Wien om Irans atomprogram. Møtet skjer etter krav fra USA.

Det er IAEA som har ansvaret for å overvåke Irans oppfølging av den vaklende atomavtalen. Energibyråets leder Yukiya Amano skal på krisemøtet informere representantene om de siste funnene de har gjort. Inspektører fra IAEA har tilgang på de iranske atomfasilitetene og gir kvartalsvis ut rapporter om atomprogrammets status.

1. juli vedgikk Iran at de har lagret for mye uran, mens de en snau uke senere medga at de også har passert grensen for anrikingsgraden. Bruddene på atomavtalen fra 2015 har blitt bekreftet av IAEA.

Vil legge press på europeiske partnere

Det blir antatt at Iran har tatt disse stegene for å legge press på de europeiske partene som har signert avtalen ved å sette den på spill. Hensikten er å få hjelp til å bedre den sanksjonsrammede økonomien.

Krisemøtet kommer på forespørsel fra USA, som i fjor trakk seg ut av atomavtalen. Siden president Donald Trump inntok Det hvite hus, har presset mot Iran økt betraktelig.

Trump mener de europeiske statene må bli tøffere i møte med Iran, og at atomavtalen ikke har gitt ønskede resultater.

Ronald Zak / TT NYHETSBYRÅN

– Svart humor

Irans utenriksminister Abbas Mousavi sier at landet ønsker å bli i avtalen, men at de må se resultater økonomisk. Samtidig stiller han seg kritisk til at det er USA som krevde krisemøtet.

– Det er svart humor fra USAs side at de krever et krisemøte om en avtale som de selv forlot, sier han.

EU, Frankrike, Storbritannia og Tyskland har denne uken uttrykt bekymring over den siste utviklingen i saken. Iran har på sin side fastslått at krisemøtet blir en god mulighet for dem til å komme med sitt syn på saken.

EU har prøvd å holde liv i avtalen ved å skape et overføringssystem som gjør at Iran kan unngå de amerikanske sanksjonene og fortsette å handle med internasjonale partnere. Forsøket har foreløpig ikke lyktes.