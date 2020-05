Biden avviser overgrepsanklage

Joe Biden sier at anklagen mot ham ikke er sann og at overgrepet aldri skjedde.

USAs tidligere visepresident Joe Biden avviser anklagen fra Tara Reade. Foto: Paul Sancya / AP / NTB scanpix

NTB-AP

– Dette skjedde aldri, sier Biden i en uttalelse fredag.

Det er første gang han selv kommenterer anklagen som en tidligere ansatt i Senatet har fremmet mot ham.

Hun sier at Biden forgrep seg på henne ved ett tilfelle på 1990-tallet.

Uttalelsen ble offentliggjort før Biden er ventet å kommentere saken i et TV-intervju senere fredag. Biden understreker samtidig at kvinner som kommer med overgrepsanklager, bør bli lyttet til, og at historiene deres bør bli undersøkt på en ordentlig måte.

Den tidligere visepresidenten skriver også at hans viktigste medarbeidere i Senatet på 90-tallet alle har avvist at de kjenner til historien.

Kvinnen har sagt at hun fortalte dem om hendelsen på tiden da det skjedde.

Bidens valgkampteam kom i begynnelsen av april med en uttalelse der de avviste anklagene fra Tara Reade. Men presset mot Biden har ikke gitt seg.

Oppmerksomheten om saken har økt de siste dagene etter at to bekjente av Reade sa at hun tidligere har fortalt dem deler av anklagene hun nå retter mot Biden.

Biden ligger an til å bli Demokratenes presidentkandidat i høstens valg, og saken har potensial til å bli politisk krutt i valgkampen.