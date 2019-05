Han har vært erklært død, men lever tilsynelatende så godt at han er blitt litt overvektig.

IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi har flere ganger blitt erklært død. På en ny video viser han seg imidlertid igjen – gråskjegget og med en rund mage – og oppfordrer til nye terroraksjoner.

Han er død.

Han er virkelig død.

Han er fullstendig død, vi har drept ham i et bombeangrep.

Han var verdens mest ettersøkte mann. Det var en dusør på hodet hans på 25 millioner dollar. Både amerikanere, syrere og russere prøvde å drepe ham, og russerne hevdet at de hadde lyktes i 2017, da de erklærte at han hadde dødd i et bombeangrep.

Fakta: Abu Bakr al-Baghdadi (48) Selverklært leder av Islamsk Stat (IS). Han tok en bachelor i islamske studier ved Universitetet i Bagdad i 1996, en master i koranstudier i 1999 og en doktorgrad i samme emne i 2007. Ble i 2010 utpekt til al-Qaidas øverste leder i Irak. Brøt ut av al-Qaida og skapte hva han kalte Islamsk Stat. I 2014 gjorde han sin første offentlige opptreden ved å erklære kalifatets opprettelse – og utropte seg selv som dets leder. Siden har ingen hørt noe til ham før mandag i denne uken.

Se, han snakker

Abu Bakr al-Baghdadi, lederen av IS, er tilsynelatende sprell levende. Mandag la IS ut en 18 minutter lang video, hvor en mann som hevder å være Abu Bakr al-Baghdadi snakker.

Det er ennå ikke bekreftet at det er Abu Bakr al-Baghdadi, og at ryktene om hans død dermed har vært svært overdrevne. Mannen på videoen likner imidlertid mye på Baghdadi slik han fremsto i hans eneste offentlige opptreden som hittil er kjent, nemlig fra 2014, da han utropte kalifatet i Mosul.

Den mest slående forskjellen er at Baghdadis skjegg er blitt lengre, grått og er halvt hennafarget. Og at han, i likhet med så mange andre midt i førtiårene, tilsynelatende har slitt med å holde vekten: The New Yorker kaller ham simpelthen «feitere». Det ser ut som at han er blitt litt dvaskere i kroppen, der han sitter på den nye videoen med kryssede ben ikledd en militæraktig vest ved siden av en rifle. Et par steder i videoen sitter tre tildekte menn.

Han forteller dem – og resten av verden som ser på – at IS kanskje har mistet kontrollen over landområdene i Syria som de tidligere hersket over, men kampen er ikke over ennå.

Baghdadi sier også at angrepene på Sri Lanka er hevn for angrepene mot IS i Syria.

Den som lever stille

Vi vet ikke mye om privatlivet hans. Det finnes ingen bilder fra oppveksten hans, som de vi kjente fra Osama bin Laden, inklusive et svært berømt et fra en familietur til Sverige. Det finnes få opplysninger om ungdommen hans, og i sitt voksne liv har han bevisst holdt seg utenfor rampelyset – formodentlig ut ifra mottoet om at den som lever stille, lever godt, men også fordi et stille liv innebærer en betydelig lavere risiko for å bli drept.

Han bruker for eksempel ikke elektroniske apparater som mobiltelefoner, fordi den slags kan spores – og dermed føre fiender på sporet av ham – men har kommunisert med omverdenen via kurerer.

Enkelte ting vet vi likevel: Han er født i 1971 og er dermed 48 år gammel. Han er oppvokst i Samarra, nord for Bagdad, i en sunnimuslimsk familie, som var kjent for sin fromhet og for å hevde at den nedstammet fra profeten Muhammed.

Velskolert

Som ung leste Baghdadi lidenskapelig fra Koranen, han overholdt omhyggelig alle religiøse lover og var så opptatt av å irettesette familien sin hvis de ikke gjorde det samme, at de ga ham kallenavnet «den troende», skriver BBC.

Han tok en bachelor i islamske studier ved Universitetet i Bagdad i 1996, en master i koranstudier i 1999 og en doktorgrad i samme emne i 2007. Han har ikke vært imam, men undervist barn ved sin lokale moske, som han også spilte på fotball for.

Allerede i løpet av studietiden ble han av en onkel overtalt til å bli medlem av Det muslimske brorskap, og under den amerikanskledede invasjonen av Irak i 2003 var han med på å grunnlegge opprørsgruppen Jaysh Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Han ble pågrepet av amerikanske styrker i byen Falluja og satt ti måneder i fengsel, hvor han ledet bønner, holdt fredagsbønn og underviste medfanger.

Han har vært gift og hatt minst to koner. Den andre, en enke, har i intervjuer fortalt hvordan de ble gift i 2008 etter at mannen hennes hadde dødd. Baghdadi fortalte henne i den perioden at han underviste ved universitetet. Av og til dro han hjemmefra i dagevis, men det var ifølge ham fordi han skulle besøke broren sin. De to fikk et barn sammen, men hun flyktet fra ham i 2009 og fant først flere år seinere ut at hun hadde vært gift med verdens mest ettersøkte mann.

Øverste leder for al-Qaida

Allerede før han ble fengslet hadde han hatt kontakt med al-Qaida i Irak, og i løpet av årene etter steg han raskt i gradene. Han var blant annet dyktig til hva man på forretningsspråk ville kalle «å nettverke». Han imponerte med sin religiøse kunnskap og han var god til å knytte kontakter til utlendinger som ville kjempe for terrornettverket. Så i 2010 ble han utpekt til al-Qaidas øverste leder i Irak.

Her ble han ikke værende. Han brøt ut av al-Qaida og skapte hva han kalte Islamsk Stat, som utnyttet makttomrommet i det nordlige Syria på grunn av borgerkrigen. Her inntok han og folkene hans stadig større landområder, og i 2014 gjorde han sin første offentlige opptreden ved å erklære kalifatets opprettelse – og utropte seg selv som dets leder.

Da det såkalte kalifatet var på sitt største i 2014, regjerte IS over et landområde på størrelse med Storbritannia og med 12 millioner innbyggere.

I ørkenen

Siden talen i 2014 har ikke Baghdadi vist seg offentlig eller sendt ut noen videoer før mandag. Han menes å befinne seg i ørkenområdet mellom Syria og Irak, antakeligvis på den irakiske siden, hvor han holder seg unna mobiltelefoner og andre elektroniske apparater som kan gi elektroniske spor, som vestlige etterretningstjenester kan følge opp. Derfor har han kun kommunisert via noen få lydopptak, som ikke har kunnet verifiseres.

Han har vært rapportert drept, forsøkt drept, overlevd med nød og neppe og såret mange ganger. Første gang i 2014. I 2017 erklærte den russiske politikeren Viktor Ozerov, at Baghdadi «med 100 prosents sikkerhet» var død. Det samme erklærte iranske kilder tett på regjeringen, skrev Reuters. Ryktene har også inkludert at han har overlevd å bli voldsomt såret i bombardement og attentatforsøk.

– Imponerende

Hvis Baghdadi er mannen på videoen, har alle ryktene tilsynelatende vært falske.

– Baghdadis overlevelse – på tross av en intens jakt og den vellykkede militærkampanjen – er imponerende. Det viser at Islamsk Stat har et fungerende nettverk og betydelig hemmelig kapasitet i Syria og Irak, sier Daniel Bymin, forfatter av boken «Road Warriors: Foreign Fighters in the Armies of Jihad» til det amerikanske magasinet The New Yorker.

Baghdadis video kommer få uker etter at IS endelig er blitt bekjempet i Syria og blitt tvunget ut av sine siste rester av landområder.

Trump: De er tapere

Det fikk USAs president Donald Trump til å advare unge mot å støtte terrororganisasjonen:

– Til alle de unge menneskene på nettet, som tror på ISIS’ propaganda: Dere er døde hvis dere blir med. Vurder å ha et godt liv i stedet. De vil nok dukke opp av og til, disse feigingene, men de har mistet all prestisje og makt. De er tapere og de vil alltid være tapere, sa han ifølge New York Times.

USA vil derfor fortsatt ettersøke Baghdadi, og nettopp derfor er amerikanske myndigheter akkurat nå i gang med å undersøke om det faktisk er han som opptrer på videoen, som ble lastet opp mandag. De vil også prøve å få flere spor om oppholdsstedet hans ut av videoen. For eksempel kan putene, som den antatte Baghdadi sitter omgitt av, gi et hint om han befinner seg i Syria eller Irak, forklarte den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp til Politiken.

Foreløpig vet vi ikke stort.

Utover det at Baghdadi antakeligvis ikke er død.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN