Russisk kampfly avfyrte rakett nær britisk fly i september

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace opplyser at et russisk kampfly i september avfyrte en rakett nær et britisk fly på grunn av en teknisk feil.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Hendelsen skjedde over Svartehavet 29. september da RAF-flyet, som var på rutinepatrulje, samhandlet med to russiske jagerfly, melder Ben Wallace torsdag, ifølge Sky News og BBC.

Han legger til at Storbritannia har hatt kontakt med Russland om hendelsen, og at sistnevnte erkjenner at hendelsen fant sted.

– Jeg utdypet overfor Russland mine bekymringer rundt denne potensielt farlige episoden, sier Wallace.

Det britiske flyet var ubevæpnet. Russland hevder årsaken til hendelsen var en teknisk feil, ifølge Wallace.

– Storbritannia anser ikke hendelsen for å være en bevisst eskalering fra russisk side, og informasjonen vi sitter på tilsier at det skyldtes en funksjonsfeil, sier han.